Memur Sendikaları Konfedarasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Emeklilerin fiili çalışma içinde olmamaları, onların sendika hakkına sahip olmayacakları anlamına gelmemeli. Gerek uluslararası gerekse de ulusal düzenlemelere bakıldığında, emeklilerin sendika kurmasının yasak olduğuna ilişkin herhangi bir ifade yok" dedi.

Memur-Sen tarafından, emeklilerin sendikal örgütlenme hakkı çerçevesinde uzman akademisyenlerin katılımıyla yargı kararları, genel hukuk prensipleri, uluslararası normlar ve ülke uygulamaları bağlamında ele alınacağı ‘Emekli Kamu Görevlilerinin Örgütlenme Hakkı’ Paneli gerçekleştirildi.

Panelin açılışında bir konuşma gerçekleştiren Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısında şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Yalçın, Türkiye’de 2,5 milyonu memur emeklisi olmak üzere toplam 16 milyon emekli bulunduğunu söyleyerek, emeklilerin mali yönden çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Memur emeklilerin toplu sözleşmeden etkilendiğini fakat toplu sözleşmeyi etkilemelerinin söz konusu olmadığını ve sendikalara üyeliklerinin devam etme haklarının olmadığını söyleyen Yalçın, bunun çok büyük bir çarpıklık olduğunu söyledi.

“Seyyanen iyileştirmenin emeklilere verilmemiş olması emeklilerin 15 bin lira geriden takip etmesini sağlıyor”

Memurlara verilen seyyanen zammın, emekli memurlara verilmediğini aktaran Yalçın, “Kamu görevlilerine verilen ve ek göstergeye bağlanarak her yıl artırılan, seyyanen iyileştirme olan 8 bin 77 liranın emeklilere verilmemiş olması, bugün emeklilerin 15 bin lira geriden takip etmesini sağlıyor. Bu açıdan burada bir sorun var. Bu sorunun aşılması gerekiyor. Mevcut kamu görevlilerinin de bir an önce tüm ücretleri emekli keseneğine tabii tutularak emeklilikte ücretlerin düşmemesini sağlanması gerekiyor, tıpkı işçilerde olduğu gibi” şeklinde konuştu.

“Emeklilerin fiili çalışma içinde olmamaları, onların sendika hakkına sahip olmayacakları anlamına gelmemeli”

Emeklilerin örgütlenmekten başka seçenekleri olmadığını belirten Yalçın, "Kanundaki kısıtlama, bu haliyle Anayasa’nın 51’inci maddesinin ruhuna, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması rejimine, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine uygun olmadığı gibi ILO’nun 87, 98 ve 151 sayılı sözleşmelerine de aykırı. Emeklilerin fiili çalışma içinde olmamaları, onların sendika hakkına sahip olmayacakları anlamına gelmemeli. Gerek uluslararası gerekse de ulusal düzenlemelere bakıldığında, emeklilerin sendika kurmasının yasak olduğuna ilişkin herhangi bir ifade yok. Bir şey yasak değilse serbesttir” ifadelerine yer verdi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Ahmed Hassan ise yaptığı konuşmada, Memur-Sen’in önemli bir konuda çalışma yürüttüğünü belirterek, insanların emekliliklerini haysiyetli bir biçimde geçirmelerinin önemli bir sosyal değer olduğunun altını çizdi.

Açılış konuşmalarının ardından, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Yıldız’ın moderatörlüğünde, Prof. Dr. Alpay Hekimler, Çebi Buğdaycı, Doç. Dr. Melike Özge, Doç. Dr. Canan Erdoğan, Dr. Esra Özen’in katılımıyla ‘Emekli Kamu Görevlilerinin Örgütlenme Hakkı Paneli’ düzenlendi.