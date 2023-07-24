Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 7’inci Dönem Toplu Sözleşme tekliflerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a teslim etti.

Gerçekleştirilen basın toplantısı ile 7’inci Dönem Toplu Sözleşme tekliflerini kamuoyu ile paylaşan Memur-Sen heyeti, Genel Başkan Ali Yalçın öncülüğünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na giderek teklifleri Bakan Işıkhan’a teslim etti. Kamu görevlilerinin geneline ilişkin yapılan tekliflerin yansıra Memur-Sen’e bağlı 11 hizmet kolu da 7’inci Dönem Toplu Sözleşme Masası’nda görüşülmek üzere tekliflerini Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik’e iletti.

Teklifleri Bakan Işıkhan’a teslim eden Genel Başkan Yalçın, 7’inci Dönem Toplu Sözleşme’nin kamu görevlileri adına hayırlara vesile olmasını dileyerek mali ve sosyal haklar yönünden kamu görevlileri ve emeklileri memnun edecek adımlar atılmasını beklediklerini ifade etti.