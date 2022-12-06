Memorial Sağlık Grubu, Yurt dışındaki ilk hastane yatırımını Romanya’ya gerçekleştirdi. Romanya’nın Başkenti Bükreş’te yer alan Enayati Medical City’deki Monza Onkoloji Hastanesi’nin yüzde 100 hissesini satın alarak kurumun 12’inci hastanesi olarak konumlandırdı.

Memorial Sağlık Grubu, Yurt dışındaki ilk hastane yatırımını Romanya’ya gerçekleştirdi. Romanya’nın Başkenti Bükreş’te yer alan Enayati Medical City’deki Monza Onkoloji Hastanesi’nin yüzde 100 hissesini satın alarak kurumun 12’inci hastanesi olarak konumlandırdı.

Enayati Medical City’de 11 bin metrekarelik kapalı alanda konumlanan Monza Onkoloji Hastanesinin 18 ay önce açıldığı, 106 yatak kapasitesine sahip olan hastanenin; 6 ameliyathanesi, 12 yoğun bakım ünitesi, 12 kemoterapi odası, 2 endoskopi işlem ünitesi bulunduğu bildirildi.

Hastanede da Vinci Xi Robotik Cerrahi teknolojisi, anjiyografi, 3 Tesla MR, Bilgisayarlı Tomografi, Röntgen, Mamografi gibi ileri görüntüleme ünitelerin de yer aldığı, Göğüs Cerrahisi, Jinekolojik Onkoloji, Meme Cerrahisi, Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Kardiyoloji, Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Üroloji, Genel Cerrahi ve Dahiliye branşlarında sağlık hizmeti sunduğu bilgisi paylaşıldı.

Memorial Sağlık Grubu’nun CEO’su Uğur Genç, grubun hizmetlerini yurtdışına taşımanın heyecanını yaşadıklarını belirterek "Hizmet sektöründeki bir Türk şirketinin yurtdışında başarılı olması hepimizin dileği. Bunun ilk adımını atmış olmak bizlere gurur veriyor. Memorial olarak yılda 3 milyondan fazla hastaya sağlık hizmeti sunuyoruz. Romanya’dan da özellikle Onkoloji, Hematoloji-Kemik İliği, Onkolojik Cerrahiler ve özellikli birçok tedavi için hastalar, kurumumuzu tercih ediyor. Romanya sağlık sistemindeki gelişmeleri uzun süredir izliyoruz ve tüm paydaşlarımızla birlikte bu sistemin ilerlemesine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Güvenilir sağlık hizmetlerini, hasta ve yakınlarının memnuniyetine odaklı olarak Romanya’da da sunmaya devam edeceğiz. Romanya’da çok güçlü bir akademik kadro ve teknoloji ile hizmet vermeye başlıyoruz ve bunları sürekli olarak geliştireceğiz. Yatırım için Romanya’yı seçmemizin en önemli nedeni, buradaki potansiyele yürekten inanmamız. Tecrübelerimizi, Romanya’da yaşayan tüm hastalarımıza sunacak olmak da bizi mutlu ediyor. Bilgi birikimimizi ve inandığımız tüm değerlerimizi, hastalarımıza daha iyi bir sağlık hizmeti sunmak için kullanacağız. Yurtdışı yatırımı için 15 aydır yoğun bir çalışma içerisindeydik. Romanya’dan sonra farklı ülkelerde de olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.