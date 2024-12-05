Edirne Keşan’da faaliyet gösteren bazı siyasi parti ve sendika temsilciliklerinin organizasyonunda Ankara Ekin Tiyatrosu, ‘Memleketin Kısmeti’ adlı müzikli güldürü oyunu Keşan’da önceki akşam sahnelendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Aziz Nesin’in eserlerinden uyarlanan ve Haluk Işık’ın yazdığı iki perdelik oyun, Keşan Belediyesi Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu’nda saat 20.00’de başlayan oyunu Keşan Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene, esnaf odaları başkanları, muhtarlar ve yaklaşık 500 tiyatyrosever izledi.

Murat Atak’ın rejisörlüğünde sahnelenecek oyunda Işıl Poyraz, Bülent Ateşoğlu, Koray Ergun, Suat Ülhan, Murat Ercanlı, Murat Demirbaş, Ersen Ocak ve Burcu Oktay’ın rol aldığı oyun tiyatroseveler tarafından beğeni ile izlendi.

Oyunun ardından Keşan Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene sahneye çıkarak, oyuncuları kutlayarak,i çiçek takdim etti.