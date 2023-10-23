‘Memleketin Kısmeti’ isimli tiyatro eseri, Samsun’un Atakum ilçesinde sahneledi.

Atakum Belediyesi Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları kapsamında Ankara Ekin Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Memleketin Kısmeti’ isimli tiyatro eserini, vatandaşlarla buluşturdu. Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Aziz Nesin’in hayatından kesitlerle; Türkiye gerçeklerinin anlatıldığı tiyatro oyunu, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Vedat Türkali Salonu’nda sahnelenen eserde, oyuncuların sahne performansı ayakta alkışlandı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, sanatçılara tek tek teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.

“Her hafta bir tiyatro”

Atakum’da sanatsal ve kültürel etkinliklere büyük önem verdiklerini belirten Başkan Av. Cemil Deveci, “Bizim kuşağımız Aziz Nesin’i bilir. Aziz Nesin’le büyüyenler başlarına bir şey geldiğinde bu Aziz Nesin’lik bir olay derler. Aziz Nesin’lik bir tiyatro eseri seyrettik. Tiyatro sevgimizi bu akşam pekiştirdik” dedi.

Ata Sahne’nin kapılarının kısa süre içinde sanatseverlere açılacağını söyleyen Deveci, “Atakum’da son derece modern ve 550 kişi kapasiteli sahnemiz yapılıyor. Kısa süre içinde tamamlanacak. Orada her hafta bir tiyatro oyunu Atakumlularla buluşacak” diye konuştu.

Yazarlığını Haluk Işık ve yönetmenliğini Murat Atak’ın yaptığı tiyatro eseri, vatandaşların büyük beğenisini topladı. İzleyicilerden Sevcan Özyürek, “Çok güzeldi. Bugünkü hayatımızı, yaşantımızı vurgulayarak, çok iyi yansıttılar. Tiyatroların gelmesi, halk olarak burada bulunmamız ve Belediyemizin katkıda bulunması çok güzel” derken, diğer bir seyirci, “Halkımızın böyle sanat eserlerini izlemeye ve gerçekleri görmeye ihtiyacı var. Başkanımız Av. Cemil Deveci’ye bize bu imkanı sunduğu için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. Ali Ünal, “Oyunu izlemeye Vezirköprü’den geldim. Tiyatro oyunu güncel konuları işliyor. İzlemekten zevk aldım” ifadelerini kullanırken, başka bir seyirci de “Oyun çok güzel, memleketin yaşanmış gerçekliklerini dile getiriyor” diye konuştu.