Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce, oylarını Ankara’da kullandı.

Türkiye, bugün Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için sandık başına gidiyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce de Ankara’daki Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi’nde 4617 no’lu sandıkta oylarını kullandı. Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İnce, "Şu anda seçim devam ederken siyasi bir açıklama yapmam doğru olmaz. Köyüme dinlenmeye gidiyorum, torunlarımı seveceğim. Siyasi değerlendirmemi birkaç gün sonra yapacağım. Cumhuriyetimiz boyunca ilk kez farklı bir seçim yaşıyoruz. Seçim ikinci tura kaldı. Buna alışacağız artık. Seçimin ikinci tura kalacağını her zaman anlatmaya çalıştım. Kimin nerede yanlış, kimin nerede doğru yaptığını birkaç gün sonra yapacağım basın toplantısında anlatacağım. Memleketimize ve milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Yaptığı basın açıklamasının ardından sandık başkanıyla kısa bir sohbet gerçekleştiren İnce, "Ben de sandık başkanlığı yaptım. Parti temsilcisi olarak burada bulundum ve cumhurbaşkanı adayı olarak da buradaydım" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı eşi Ülkü İnce ile birlikte oyunu kullandıktan sonra sandık görevlilerine ’kolay gelsin’ temennisinde bulunarak, okuldan ayrıldı.