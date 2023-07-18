Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, tarım şehri Kırşehir’de hasat sorununun yaşandığını söyledi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan İl Başkanı Baltalık; "Seçimlerde halk gerekli güveni sandık başına giderek gösterdi. Şimdi ise halk yaşanılan ÖTV zamlarını eleştirir durumda. Memleket Partisi Kırşehir örgütlenmesi olarak bizim çözüm önerimiz sadece vatandaşın ’kemer sıkması’ değil tasarrufun devletin kendinde başlatılmasıdır. Zenginler ve fakirlerin yaşadığı durumda esnafı ise şimdilik ayakta tutan şey ’gurbetçi turizm’ canlılığıdır. Sonrası ise bizi çok korkutmaktadır. Yerelde başlatılmayan tasarruf tedbirlerini ülke genelinde görmemiz de vatandaş olarak zor görünüyor. Yaklaşık 1 yıldır anlatmaya çalıştığımız ev sahibi - kiracı arasındaki fiyat uçurumu gerginliği sürerken zamlara rağmen alım gücünün düşmesinin görülmemesini de anlamıyoruz" diye konuştu.

Tarım şehri Kırşehir’de hasat sorunu olduğuna dikkat çeken Baltalık açıklamasını şöyle sürdürdü; "9 noktada günlük 7 bin 500 ton alınan ürünün 19 Temmuz Çarşamba günüden itibaren 11 alım noktası ile günlük 10 bin tona ulaştırılması çok geç kalınmış bir müdahaledir. Yerel yöneticilerin tarım ve hayvancılık kentinde yaşanılan bu durumu bu kadar geç görmelerini bizler idrak edemedik. Bir sektörü veya toplumsal bir grubu değil, çiftçiyi, işçiyi, memuru, esnafı, girişimciyi, KOBİ’leri, öğrenciyi, engelliyi, emekliyi, kısacası toplumun bütününü ve doğayı hep birlikte göz önüne almak zorundayız. Üretim ve istihdamı artırıp gelir ve servet dağılımını düzenleyerek milletimizi layık olduğu refah düzeyine çıkarmak zorundayız."