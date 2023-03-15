Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, siyasette gençlerin önünü açmak için partisinde 18-25 yaş aralığındaki gençlerden milletvekili adaylığı için ücret alınmayacağını duyurdu.

İl Başkanı Baltalık, "Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde hazine yardımı alan siyasi partilerin aldıkları hazine yardımını depremzedelere bağışlamasını duyurmuştu, şimdi de yine genel başkanın talimatlarıyla siyaseti gençleştirme adına 18-25 aralığındaki gençlerden milletvekilliği adayı adaylığı başvuruları için ücret alınmayacağını duyururuz." dedi. Gençlerin toplumda ve siyasette var olmalarını önemsediklerini aktaran Baltalık, "Memleket Partisi milletvekili adayı olmak isteyen 18-25 yaş arasındaki gençlerden aday başvuru ücreti almayacak. Fizik öğretmeni genel başkan Muharrem İnce’nin takdirleri bu yönde oldu. 18-25 aralığındaki gençler Türkiye genelinde Memleket Partisi genel merkezine giderek bizzat başvuru yapacaklar." diye konuştu.

Öte yandan 18-25 aralığında milletvekili adayı olmak isteyen gençler 22 Mart tarihine kadar başvuru yapabilecek.