Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Bir bakıyorsunuz bir başörtüsü meselesi gündeme geliyor. Bunda da hatayı yapan muhalefet bu konu geçmişte bizim genç çocuklarımız ve kızlarımız üniversitelerde sorunlar yaşadılar bunlar doğrudur. Ama bu sorun çözüldü, isteyen herkes başörtüsünü takabilir” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Bir bakıyorsunuz bir başörtüsü meselesi gündeme geliyor. Bunda da hatayı yapan muhalefet bu konu geçmişte bizim genç çocuklarımız ve kızlarımız üniversitelerde sorunlar yaşadılar bunlar doğrudur. Ama bu sorun çözüldü, isteyen herkes başörtüsünü takabilir” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir dizi ziyaretleri çerçevesinde Elazığ’a geldi. Kentin en işlek caddesi Gazi Caddesinde yürüyüş yapan İnce, vatandaşlarla fotoğraf çekmesinin ardından basın açıklamasında bulundu. Başörtüsü meselesinin gündeme geldiğini aktaran Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Bunda da hatayı yapan muhalefet. Bu konu geçmişte bizim genç çocuklarımız ve kızlarımız üniversitelerde sorunlar yaşadılar bunlar doğrudur. Ama bu sorun çözüldü isteyen herkes başörtüsünü takabilir. Birden bire ne hikmetse CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bunu gündeme getirdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da gol pası verdi dedi ve golü takayım dedi. Başörtüsü ile ilgili toplumda bir sorun var mı öyle bir sorun yok. İsteyen herkes üniversitede, okulda ve hastanede örtebilir” ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, esnaf ziyaretinin ardından yerel bir kanala giderek programa katıldı.