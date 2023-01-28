Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bu iktidar gitmeli, bu 6’lı masa da gelmemeli. Ne sağdan ne soldan, Atatürk’ün yolundan giden bir Memleket Partisi var. Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket diyoruz" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bu iktidar gitmeli, bu 6’lı masa da gelmemeli. Ne sağdan ne soldan, Atatürk’ün yolundan giden bir Memleket Partisi var. Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket diyoruz" dedi.

Bir dizi ziyaret için Yozgat’a gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan İnce, vatandaşı Memleket Partisi’ne destek vermeye davet etti.

"6’lı masanın açıklamalarını tedirginlikle izliyorum"

6’lı masanın kendilerini ürküttüğünü söyleyen İnce, "Bu iktidar yorgun, Erdoğan yorgun, gitmeli. Peki karşıda da bir 6’lı masa var. Onlar da gelmemeli. Neden onlar da gelmemeli? Daha iktidara gelmeden Ali Babacan Türklüğü tartışıyor. Anayasadaki Türklüğü kaldıracakmış, devrim yasalarını tartışıyor. Yani saçma sapan konulara giriyorlar ve ürkütüyorlar beni. Ben ürküyorum yani. Tamam bunlar gitsin diyorum ama 6’lı masanın açıklamalarını da tedirginlikle izliyorum. Yani en son duruma bakın. Erdoğan’ın adaylığına karşı çıkmıyorlardı, ortada bir anayasa var. Anayasaya göre 2 kere seçilebilir birisi. Yok mağdur olurmuş da bilmem nedir de duruma göre değişebilir mi kişiye göre değişebilir mi? Anayasa ne diyorsa o. Ona bakacaksın. Yani bu 6’lı masa da tam bir Erdoğan taraftarı. Buradan onlara bir tavsiyem olsun, madem Erdoğan’ı aday yapmak istiyorlar. Cumhurbaşkanı feshederse olamaz, 360 milletvekili de Cumhur İttifakı’nda yok. O zaman milletvekili desteği versinler de tam bir destek olsun. Erdoğan severliklerini böylece tamamlamış olsunlar" diye konuştu.

"15 Mayıs’a bırakmazlar"

Yozgat’ta vatandaşları partilerine destek vermeye davet eden İnce, "Biz diyoruz ki bu iktidar gitmeli. Bu 6’lı masa da gelmemeli. Ne sağdan ne soldan, Atatürk’ün yolundan giden bir Memleket Partisi var. Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket diyoruz. Memleketimizi karış karış dolaşıyoruz. Bugün Yozgat’tayız, buradan devam edeceğiz ve milletimize derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Hazine yardımı yok, belediye parası yok. Müteahhit parası yok. Bir avuç gönüllünün kurduğu tertemiz pırıl pırıl bir parti var. Herkesi Memleket Partisi’ne destek vermeye davet ediyorum. 6’lı masa seçimden önce adaylarını çıkaracaklardır herhalde. 15 Mayıs’a bırakmazlar diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.