Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Benim magazinle işim yok. Benim işim çok, memleketimin başı belada, memleketim kan ağlıyor. Kim kiminle tokalaşmış, nasıl tokalaşmış, neden tokalaşmış beni hiç ilgilendirmiyor” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Benim magazinle işim yok. Benim işim çok, memleketimin başı belada, memleketim kan ağlıyor. Kim kiminle tokalaşmış, nasıl tokalaşmış, neden tokalaşmış beni hiç ilgilendirmiyor” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. İnce, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depreme dair değerlendirmelerde bulunarak, ağır hasarlar alan Hatay, Gaziantep ve Adıyaman şehirlerinde sorunlar yaşandığına söyledi. Seçim süreci hakkında da açıklamalarda bulunan İnce, enkaz altından son kişi çıkana kadar seçim tarihi ve seçim sürecinin ertelenmesi konularının askıya alındığını belirtti.

“Kim kiminle tokalaşmış, nasıl tokalaşmış, neden tokalaşmış beni hiç ilgilendirmiyor”

İnce, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın cenazesinde diğer liderler ile tokalaşmaması hakkında sorduğu soruya şu şekilde cevap verdi:

“Milletimizin içi yanıyor 10 binlerce insanımız enkaz altında. Ben bölgedeydim zaten cenaze için geri geldim. Bugün tekrar bölgeye gideceğim. Ben farkında bile değilim o anda saf tutmuşuz genel başkanımızın cenazesinin önünde o anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, benim yanıma geldi. Sonra da tokalaştık. Diğerleriyle tokalaşıp tokalaşmadığını ben o anda görmedim. Haberlerden öğrendim. Şunu söyleyeyim benim magazinle işim yok. Benim işim çok, memleketimin başı belada, memleketim kan ağlıyor. Kim kiminle tokalaşmış, nasıl tokalaşmış, neden tokalaşmış beni hiç ilgilendirmiyor. Buradan siyasi sonuç çıkarıp da bana eleştiri getirenler var. Bunlar ahlaksız insanlar. Yaşamını siyasete adamış bir insanın cenazesi var. Aileye baş sağlığı dinlemişim farkında bile değilim. Bu eleştiri yapanlarla geçmişte beraber siyaset yaptığım insanlar var. Yazıklar olsun. Bu kadar böyle ahlak düşkünü zavallı kötü insan bunlar. Hiç mi merhametiniz yok sizin? Enkaz altında insanlarımız var. Tokalaşsa ne olur, tokalaşmasa ne olur? Farkında bile değilim. Memleket Partisi Genel Başkanı değilim. Ben babayım, ben dedeyim ben öğretmenim. Benim evlatlarım enkaz altında".