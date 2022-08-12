Cenaze törenine, Vali Muammer Erol, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve kurum müdürleri de katıldı.

Özcan Özel, 61 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden kardeşi Adnan Özel’i son yolculuğuna uğurladı. Altınova Merkez Camisi’nden cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Adnan Özel’in naaşı Altınova İlçe Mezarlığı’na defnedildi. Cenazede Özcan Özel, taziyeleri kabul etti.

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Özcan Özel’in kardeşi Adnan Özel hayatını kaybetti.

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