Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, alım gücü yükseltilmeden verilen asgari ücret zammının başarı olmadığını söyledi.

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, alım gücü yükseltilmeden verilen asgari ücret zammının başarı olmadığını söyledi.

Yeni yıl asgari ücret zammı üzerine açıklamada bulunan Baltalık, "Vatandaşlarımızın alım gücü her geçen gün daha fazla düşerken ve vatandaş pahalılık altında ezilirken toz pembe tabloları dinlemeye devam ediyoruz. Sadece bir yılda her kaleme yüzde 300’den fazla zammın olduğu ülkemizde asgari ücrete verilen yüzde 54’lük zammın bir başarı gibi gösterilmesi doğru değildir. Enflasyonun yaşandığı günümüzde gelişmiş bir ekonomi ve refahın olmadığından bahsetmek zordur. Enflasyonun hissedildiği ülkemizde refah düzeyi ve alım gücünün yüksek olduğu ekonomiden bahsetmek mümkün değildir. Hiçbir vatandaşımızın umutlarını yeşertmeyen, hiç kimseyi sevindirmeyen asgari ücret açıklaması da çizilen bu pembe tablolardan bir tanesidir" diye konuştu.

Vatandaşın yaşadığı hayat pahalılığı sorununun bir an evvel çözülmesi gerektiğini belirten Baltalık, "Vatandaşlarımızın alım gücünü yükseltmeden, yaşadığımız hayat pahalılığına dur demeden, yargının bağımsızlığını tesis etmeden, demokratik hukuk devlet kurallarını yerine getirmeden açıklanan her asgari ücret vatandaşın alım gücünü de yükseltmeyecektir. Türkiye’nin en büyük sorunu şüphesiz hiper enflasyon sarmalına girmiş olmamızdır" dedi.