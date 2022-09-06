Kırşehir Memleket Partsi İl Başkanı Gülay Baltalık, iktidar partisi ve CHP’ye yüklendi.

Kırşehir Memleket Partsi İl Başkanı Gülay Baltalık, iktidar partisi ve CHP’ye yüklendi.

Baltalık, "Türkiye’de 20 yıllık bir iktidar var. Önümüzde çok büyük problemleri olan bir Türkiye var. Biz Memleket Partisi olarak diğer muhalefet partileri gibi sadece eleştiren ve yanlışları söyleyen bir parti değiliz. Biz, yanlışları söyleyeceğiz ama çözüm önerilerimizi de sıralayacağız ve sıralıyoruz" dedi. 20 yıllık bu iktidar partisi karşısında trilyonlarca lira hazine yardımı alan, belediyeleri olan, müteahhitleri olan muhalefet partilerinin de olduğunu aktaran Baltalık, "Başta da CHP var. Peki, 20 yılın sonunda ne oldu. Geçtiğimiz günlerde CHP’li Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık verilebilir” çıkışının ardından başlayan tartışmaya HDP de katıldı. HDP’nin bakanlık derdinin olmadığını öne süren Sırrı Sakık, CHP ve İYİ Parti’ye "Birileri ‘çıkıyor cumhurbaşkanı’, bir diğeri de ‘başbakan olacağım’ diyor. Kimin sayesinde olacak?" diye sordu.

Ortaklığın stratejik ittifakla devam ettiğini aktaran Baltalık, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"CHP ve İYİ Parti’nin gizlediği stratejik ittifak ortakları HDP’li Sırrı Sakık, hem CHP’ye, hem de İYİ Parti’ye ayar vermekte gecikmezken, CHP ve İYİ Parti üç maymunu oynamaya devam ediyor. Soruyorum dilinizi mi yuttunuz? HDP’den niye bu kadar çekiniyorsunuz. Örtülü ittifak içinde olmanıza gerek yok. Bu millet herşeyi biliyor ve görüyor. Varsa bir pazarlığınız çıkın mertçe yapın bunu. “Soruyorlar bize; 6’lı masada siz niye yoksunuz?” Pardon, 6+1 desek daha doğru olur. Hazırladıkları metinlerde Atatürk yok, laiklik yok, İstanbul Sözleşmesi yok, bunların hiçbiri yok. Aman Atatürk demeyelim tarikatları kızdırmayalım."