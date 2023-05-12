Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinden sonra açıklamada bulunan Kırşehir İl Başkanı ve milletvekili adayı Gülay Baltalık, her evden partisine 1 oy istedi.

Düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan şehrin tek kadın milletvekili adayı Baltalık, “Fedakarlığın kralını yaptık ve çekilmesini bildik. Seçmenin teveccühünü bizden yana kullanacağından en ufak bir şüphemiz yoktur. Memleket Partisi’ne en az 1 oy istiyoruz” dedi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesinin ardından konuşan partinin kurucu il başkanı ve vekil adayı Baltalık; "Bizim bu memlekete ve asil Türk Milleti’ne karşı ince bir sevdamızın olduğu apaçık ortadayken yıpratmalara, iftiralara ve kumpaslara dün de bugün de yarın da göğüs germeye devam edeceğiz. Vatandaş neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Seçim sonuçları belli olduğunda öngörülerimiz hakkında haklılığımıza gölge düşmemesi ve hiç kimsenin hiçbir şeyi bahane etmemesi için alınan bu karar yine memleketimiz içindir" diye konuştu.