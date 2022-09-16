KIRŞEHİR (İHA) – Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, CHP’li belediyenin ve CHP’li yöneticilerin 35.’si kutlanan Ahilik haftası etkinliklerinde resmi programlara katılmayarak alternatif kutlama oluşturmasını eleştirdi.

KIRŞEHİR (İHA) – Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, CHP’li belediyenin ve CHP’li yöneticilerin 35.’si kutlanan Ahilik haftası etkinliklerinde resmi programlara katılmayarak alternatif kutlama oluşturmasını eleştirdi.

İl Başkanı Gülay Baltalık, belediye ve CHP yöneticilerinin halkın ortak değerleri üzerinden siyaset yapmaya ve toplumu ayrıştırmaya çalıştıklarını söyledi. İl Başkanı Baltalık, partisinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Ahilik haftasının Kırşehir’de gerçekleştirilen açılış programında Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, kutlamalara davetin yapıldığı davetiyede belediye logosunun yer almamasını eleştirmişti. Fakat sonrasında gördük ki belediye yönetimi ve CHP’liler, kutlamaların resmi programları dışında ziyaretler yaparak alternatif kutlama oluşturmaya çalışmaktalar. Ahiliğin ortak değerimiz olduğunun ve siyasetin yapılmaması gerektiği inancını taşıyan bizler, şimdi belediye ve parti yöneticilerine soruyoruz. Toplumun ortak değerleri üzerinden neden siyaset yapıyorsunuz ve alternatif kutlamalara katılarak neyi amaçlıyorsunuz” dedi.

Cacabey Meydanında düzenlenen ve Kırşehir’in ilçelerinin ortak tatlarını buluşturduğu resmi program da yer almayan yöneticilerin sonradan alana giderek kimi ve neyi protesto ettiklerini soran il başkanı Baltalık, “Ahilik, kardeşlik felsefesi üzerine kurulu bir sistemin adıdır. Toplumumuzun ortak değerleri üzerinden siyaset yapılıyor olmasını da bizler doğru bulmuyoruz. Ticaret Bakanlığı davetiye üzerinde Kırşehir Belediyesi logosuna yer vermeyerek bir ayıp içerisinde yer almış olsa da sizlerin açılış programına tepki gösterdikten sonra kutlamalara alternatif oluşturuyor olmanız da büyük bir ayıptır” diye konuştu.

Geçtiğimiz 12 Eylül günü Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, kutlamaların açılış programında kutlama davetiyesinde belediye logosunun yer almamasını eleştirmişti.