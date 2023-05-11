Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Yusuf İhsan Atasun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile milletvekiliği adaylığından çekildiğini duyurdu.

Atasun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli kamuoyu, bugün yaşanan gelişmeler neticesinde, Sayın Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi nedeniyle gördüğüm lüzum üzerine Memleket Partisi Milletvekilliği adaylığından çekiliyorum.

Yoluma, şehrimize daha faydalı olacağına inandığım, aynı tribün çatısı altında bulunduğum Kayseri için en çok çalışan Milletvekili M. Baki Ersoy ile MHP çatısı altında devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."