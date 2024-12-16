Tarsus Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde sahnelenen ’Memleket Meselesi’ adlı tiyatro oyunu, sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. İzleyicilerden tam not alan oyun, her gösterimde büyük ilgiyle izleniyor.

Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde, Yusuf Öz Sahnesinde seyirciyle buluşan ’Memleket Meselesi’ oyunu, Tebeşir Sahne ekibi tarafından sahnelendi. Güçlü mizah anlayışıyla dikkat çeken ve zaman zaman seyirciyi de oyuna dahil eden eser, toplumsal sorunlara farklı bir bakış açısı sunuyor.

Uzun bir dramaturji süreci ve Tayfun Bağcı’nın rejisiyle sahnelenen oyun, sanatseverler tarafından beğeniyle izleniyor. Hem düşündürücü hem de eğlenceli anlar yaşatan oyun, izleyicilerle buluşmaya devam edecek.