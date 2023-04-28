Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Yarışması’nın kazananları, Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nda açıklandı.

Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli tarafından 10. Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı çerçevesinde Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi. 10. Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nda düzenlenen Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması ödül törenine dair açıklamalarda bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası tarafından tescillenen ve AB tescili için başvuru sürecinde sona gelinen Aydın Memecik Zeytinyağının, ulusal ve uluslararası platformda bilinirliliğinin artırılması adına düzenlenen kalite yarışmasına katılım sağlayan firmalara teşekkür etti.

Aydın Memecik Zeytinyağı üretimi yapan üreticilerin, özellikle ambalajlı üretim yapan zeytinyağı firmalarının özelinde düzenlenen Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması’nın, Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council / IOC ) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelistleri tarafından objektif değerlendirme ile derecelendirildiğini belirtti. Çondur, ”Her yıl fuarımızda bu yarışma sonuçlarını açıklıyoruz. Aydın ili sınırlarında faaliyet gösteren firmaların katılım sağladığı yarışmamızda bu yıl 1 firmaya bronz madalya, 5 firmaya gümüş madalya, 4 firmaya altın madalya ve 2 firmaya Premium ödül verildi” dedi.

Yarışmaya katılım sağlayan firmaların ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen zeytinyağı kalite yarışmalarında ödül almış firmalar olduğunu belirten Çondur, Aydın Memecik Zeytinyağının kendine has aroması ve meyvemsi tadı ile diğer yağlardan ayrıldığını ve oldukça talep gördüğünü ifade etti. Bu tür yarışmalar ile coğrafi işaret tescilli Aydın Memecik Zeytinyağının bilinirliliğinin ve marka değerinin artmasını hedeflediklerini dile getirdi. Yarışmaya katılan tüm firmalara katılım belgesi verilerek bronz, silver, altın ve premium kategorilerinde dereceye girenlere Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Meclis Üyeleri Mehmet Ali Avcu ve Mehmet Akkan tarafından ödülleri takdim edildi.

Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması ödül törenine Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Meclis Üyeleri Mehmet Ali Avcu ve Mehmet Akkan, yarışmaya katılım sağlayan firmalar ile fuar ziyaretçileri katıldı.