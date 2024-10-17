SAMSUN (İHA) – Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Yunus Öztürk, meme kanserinde meme koruyucu cerrahi ile hastada herhangi bir estetik probleme yol açmadan tedavi edebildiklerini söyledi.

Ekim ayı, meme kanserinde farkındalık ayı olarak tüm dünyada dikkat çekiyor. Uzmanlar da çeşitli etkinlikler ile meme kanserine dikkat çekerek erken tanı ve tedavinin önemine vurgu yapıyor. Medicana Sağlık Grubu Doktorlarından Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Yunus Öztürk, meme koruyucu cerrahi ile hastaların estetik bir problem yaşamadan sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

“Meme kanserinde erken tanı konduğu zaman tedavisi tamamen mümkündür”

Erken tanının meme kanseri ile mücadelede en önemli etken olduğuna dikkat çeken Medicana International Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Yunus Öztürk, “Ekim ayı, meme kanserinde farkındalık ayı olarak dikkat çekiyor. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Her 8-9 kadından birisi ömrünün herhangi bir döneminde meme kanserine maruz kalmaktadır. Kanseri önlemek mümkün değil ama meme kanserinde önemli olan erken tanıdır. Erken tanıda da önemli olan her kadının 20 yaşından sonra kendi memesini muayene etmeyi öğrenmesidir. Özellikle 40 yaşından sonra mutlaka işin uzmanı tarafından senede 1 defa doktor kontrolünden geçmelidir. Meme kanserinde erken tanı konduğu zaman tedavisi tamamen mümkündür. Hastanemizde genel cerrahi bölümünde, meme cerrahisiyle ilgili tedaviler yapılabiliyor. Özellikle meme koruyucu cerrahi, tercih edilmektedir. Erken vakalarda meme koruyucu cerrahi, ileri seviye vakalarda ise önce kemoterapi-redyoterapi ve gerekirse yine cerrahi tedaviye dönülmektedir” dedi.

“Meme koruyucu cerrahi, herhangi bir estetik probleme yol açmıyor”

Kanser teşhisinin erken evresinde yapılan meme koruyucu cerrahinin memede herhangi bir estetik probleme de yol açmadığına değinen Opr. Dr. Yunus Öztürk, “Meme koruyucu cerrahi özellikle erken meme tümörlerinde memenin tamamını almadan bir kısmını, 3’te 1’ini, 4’te 1’ini alarak yapılan cerrahi girişimdir ve hastada herhangi bir estetik probleme yol açmamaktadır” diye konuştu.