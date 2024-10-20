Ordu’nun Ünye ilçesinde “1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı” etkinlikleri kapsamında bilgilendirici program düzenlendi.

Ünye Devlet Hastanesi Kanser Birimi Hemşiresi İlknur Tütüncü tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlarda ’kendi kendine meme muayenesi eğitimi’ gerçekleştirildi. Farkındalık programında hastane girişinde açılan stantta vatandaşlara yönelik meme kanseri hakkında bilgilendirmek için çeşitli broşürler verildi. Programda ayrıca vatandaşlara da eğitim verilerek, pembe renkle sembolize edilen kurdeleler takıldı. Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yılmaz Dündar idarecileriyle birlikte hastanenin girişinde oluşturulan standı ziyaret ederek yapılan çalışmalara destek verdi.

“Meme kanseri dünyada 2.3 milyon kadını etkiliyor”

Programda meme kanserinin ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu söyleyen Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yılmaz Dündar, “Meme kanseri meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkmaktadır. 4 Şubat 2021 tarihinde Dünya Sağlık Teşkilatı, artık meme kanserinin tüm yeni tanı konulan kanserlerin yüzde 11,7’si olarak ilk sıraya yükseldiğini duyurmuştur. Her yıl ekim ayında düzenlenen Meme Kanseri Farkındalık Ayı dünya çapında 2,3 milyon kadını etkileyen hastalığın taranmasını ve önlenmesini teşvik etmeyi hedeflemektedir. Ekim ayında tüm dünyada yürütülen farkındalık ve bilgilendirme etkinliklerinde pembe kurdele teması kullanılmaktadır. Bu çalışmaların hedefi meta statik meme kanseri de dahil olmak üzere meme kanseri teşhisi konan kişileri desteklenmesi, insanların meme kanseri risk faktörleri konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, kişisel meme kanseri risklerinin bilinmesi ve uygun yaştan başlayarak düzenli taramanın öneminin vurgulanması, hastalık hakkında daha fazla desteğe ve araştırmaya duyulan ihtiyaç konusunda farkındalığın artırılmasıdır" dedi.

Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin hem tedavilerinin başarılı olduğunu, hem de yaşam kalitesinin önemli ölçüde arttırdığını ifade eden Dündar, "Tüm kanserlerde olduğu gibi sebze ve meyveden zengin, uygun zeminlerde hazırlanmış gıdaların tüketimi ile sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yerleştirilmesi, fiziksel aktivitenin artırılması, sağlıklı kiloda olma, sigara ve alkol kullanımından uzak durma ile meme kanseri riski azaltılabilmektedir. Emzirmenin meme kanserinden koruduğuna dair çok sayıda çalışma bulunduğu için tüm annelerin bebeklerini en az 2 yıl süreyle emzirmeleri önerilmektedir” diye konuştu.