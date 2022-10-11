Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri farkındalığını artırmak için kadın doktorlar beyaz önlükleri ile sahaya indi.

Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri farkındalığını artırmak için kadın doktorlar beyaz önlükleri ile sahaya indi.

Meme kanserini ileri aşamalara ulaşmadan fark etmenin en önemli yolu ise her kadının kendi muayenesini yapmasından geçiyor. Erken teşhisin önemine vurgu yapmak için Medicana Bursa Hastanesi kadın hekimleri, Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol takımı ile karma voleybol maçı yaptı. Meme kanseri farkındalığına vurgu yapmak için sporcuların ’Kontrol Sende’ tshirtleri, doktorların ise beyaz hekim önlükleri ile mücadele ettiği karşılaşmada hekimler ve sporcular meme kanserine smaç attı.

Meme kanseri, tüm dünyada ve ülkemizde en sık görülen kanser türü olarak öne çıkıyor. Her 8 kadından 1’ine meme kanseri teşhisi konuluyor. Ailede birinci derecede yakınlarda meme kanseri öyküsünün olması, kişinin meme kanserine yakalanma riskini artırırken, uzmanlar 40-69 yaş aralığındaki her kadının yılda 1 kez momografi çektirmesinin ve en önemlisi kendi kendini muayene etmesinin hayat kurtarıcı olduğunu vurguluyor.

Medicana Bursa Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doç. Dr. Candan Demiröz Abakay, Genel Cerrahi Uzmanı Uz. Dr. İsraa Aljorani, Dermatoloji Uzmanı Uz. Dr. Işıl Kamberoğlu Turan, Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Hande Güngör, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Menekşe Kastamoni, beyaz önlükleri ile sahaya çıktı. Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Sn. Dr. Sibel Özer de konuya olan hassasiyeti dolayısıyla ile bu dostluk maçına destek verdi.

Gerçekleştirilen dostluk maçında meme kanserine smaç vuran sporcular ve doktorlar maç sonu, ’Kontrol Sende’ yazılı pankartla poz verdi. Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Remzi Karşı ise "Meme kanseri önlenebilir kanserlerin içinde ilk sırada geliyor. Özellikle 40 yaş üstü kadınlarda sıkça gördüğümüz bu kanser türünde sadece elle yapılan muayenenin bile radyoloji ve ultrason kadar değerli olduğunu biliyoruz. Kadınlar lütfen düzenli olarak aile hekimlerine bu konuda başvurabilir" diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ise ’’Nilüfer Belediyesi olarak her alanda sosyal sorumluluk projelerine destek veriyoruz. Meme kanseri gibi insan sağlığını yakından ilgilendiren bir konuda bizlere destek veren, aynı zamanda takımlarımızın sponsoru olan Medicana Bursa Hastanesi yetkililerine teşekkür ediyorum’’ dedi.

Çekişmeli geçen maçı, dostluk kazandı.