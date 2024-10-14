Ordu’da, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı özelinde stresin azaltılması ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla sahilde yoga etkinliği düzenledi.

Medical Park Ordu Hastanesi’nin yoga eğitmeni Arzu Özen eşliğinde gerçekleştirdiği farkındalık etkinliğinde sağlıklı yaşamın önemi vurgulanırken, aynı zamanda kanserle mücadelede ruhsal ve fiziksel gücün önemine de değinildi. Etkinlik, Ordu’nun çeşitli bölgelerinden katılan, kanserle mücadele eden kadınlar ve farkındalık oluşturmak isteyen bireylerinin katılımıyla düzenlendi. Etkinliğe katılanlar, farkındalık oluşturmak için pembe kıyafetler giydi.

Farkındalık mesajı verildi

Hastane yetkilileri, etkinliğin amacının toplumda meme kanseri farkındalığını artırmak ve kadınları düzenli kontroller konusunda bilinçlendirmek olduğunu belirtti. Etkinlikte meme kanserinin erken teşhisle tedavi edilebilen bir hastalık olduğuna dikkat çekildi.

Katılımcılar, sahilde yapılan yoga seansının ardından hastane yetkilileri ile kahve içerek sohbet ettiler. Etkinlik, katılımcılara dağıtılan bilgilendirici broşürlerle sona erdi.

Medical Park Ordu Hastanesi yetkilileri, benzer farkındalık etkinliklerine devam edeceklerini ifade etti.