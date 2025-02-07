Özel Ümit Batıkent Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr. Selim Barış Gül, meme kanserinde, erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirterek, kadınların belli aralıklarla kendi kendini kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.

Dr. Gül, tarama yöntemleri ve erken tanı konusundaki önemli bilgiler paylaştı. "Meme kanserinde erken teşhis, hastalığın tedavi edilebilir aşamada yakalanmasını sağlar ve hayatta kalma oranını önemli ölçüde artırır." diye konuşan Dr. Selim Barış Gül, özellikle 40 yaş üstü kadınların düzenli mamografi taramalarına katılması gerektiğini belirterek şu bilgileri verdi:

"40 yaş üstü kadınlara, ulusal ve uluslararası sağlık otoritelerinin önerdiği şekilde, 2 yılda bir mamografi taraması yapılmaktadır. Mamografi, erken dönemde kanseri tespit etmede en etkili yöntemdir. Özellikle belirti göstermeyen hastalarda bile kanseri çok küçük boyutlardayken teşhis ederek, tedavi sürecini kolaylaştırmaktadır."

Kendi kendine meme muayenesi nasıl yapılır

40 yaş altındaki kadınlarda ise mamografinin, meme yapısının yoğunluğu nedeniyle etkili bir tarama yöntemi olmadığını aktaran Dr. Gül, "Bu yaş grubundaki kadınlar için farklı tanı yöntemlerinin önerildiğini belirtti. Düzenli doktor kontrolleri ve kişisel farkındalığın önemine dikkat çeken Dr. Gül, şunları söyledi: "40 yaş altı kadınlarda mamografi yerine ultrasonografi gibi yöntemler tercih edilebilir. Ancak en basit ve etkili yöntemlerden biri de kişinin kendi kendine düzenli meme muayenesi yapmasıdır."

Dr. Gül, yöntemi şöyle açıkladı:

Her ay aynı dönemde (tercihen regl bitiminden sonra) düzenli olarak meme muayenesi yapılmalıdır. Ayna karşısında gözle muayene ile memede asimetri, çukurlaşma, kızarıklık veya anormal bir görüntü olup olmadığı kontrol edilmelidir. Elle muayenede; dairesel hareketlerle meme dokusunda ele gelen sertlik, kitle veya anormal bir değişiklik olup olmadığı hissedilmelidir. Koltuk altı bölgesi de kontrol edilmeli, şişlik veya hassasiyet olup olmadığına bakılmalıdır. Kendi kendine yapılan meme muayenesi, meme kanseri farkındalığını artırmada önemli bir adımdır. Eğer bir değişiklik fark edilirse, vakit kaybetmeden bir sağlık uzmanına başvurulmalıdır." diyen Dr. Gül, herhangi bir şüpheli durumda erken doktora gitmenin tedavi başarısını büyük ölçüde artırdığını vurguladı.

Erken teşhis hayat kurtarır

Meme kanserinin; erken teşhis edildiğinde yüzde 90’ın üzerinde tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Dr. Gül, "Bu nedenle uzmanlar, düzenli kontrollerin ve taramaların ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulamakta. Kadınların da kendi vücutlarını tanıyarak erken belirti farkındalığını artırmaları gerekiyor. Kendi sağlığımız için bilinçli olmalı ve düzenli kontrollerimizi aksatmamalıyız." dedi.