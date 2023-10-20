İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, meme kanseri farkındalık ayı sebebiyle hastalığa dikkat çekmek ve bilinçlendirmek amacıyla kadınlar için seminer programı gerçekleştirdi.

Kadınlar için birçok etkinlik düzenleyen İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, meme kanseri farkındalık ayı olan ekim ayında kadınlar için seminer düzenledi. Geçtiğimiz günlerde Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü programında 150 kadını ağırlayan İzmit Belediyesi, bu kez farkındalık semineri ile kadınları bilgilendirdi.

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Kocaeli Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nihat Zafer Utkan’ın düzenlediği seminere çok sayıda kadının yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa ve Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Asiye Aslan katıldı.

Seminerde kürsüye çıkan Başkan Hürriyet, "Değerli hocama verdiği bu farkındalığı yüksek ve kadınların kendi sağlığını kendi koruması, farkında olması adına verdiği seminerden dolayı teşekkür ediyorum. Hocam önleyici olarak yapmamız gereken birçok şeyi bizlere hatırlattı. Hocam muhteşem bilgilerini bizlerle paylaşarak farkındalığımızı arttırmak adına sunduğu destek için de teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız hocam, iyi ki bizimlesiniz. Ne zaman ‘kadınlar için gerçekleştireceğimiz bir çalışmamız var’ desek hep yanımızda oldu hocamız. Lütfen vücudunuzu tanıyın ve ihmal etmeyin. Tüm kadınlara ihtiyaç var bu ülkede. Önleyici tedbirleri değerli hocalarımızın bilgileri ışığında alalım. Bunları ihmal etmeyin. Sizler sporcu kadınlarsınız" dedi.

Seminerde konuşan ve meme kanserine dair katılımcılara bilgiler aktaran Kocaeli Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nihat Zafer Utkan ise "Bu sinsi bir hastalık değil. Erken tanının kesinlikle hayat kurtaracağını biliyoruz" diye konuştu.