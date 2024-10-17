Sivas’ta, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayına dikkat çekmek amacıyla trafik sinyalizasyon direkleri pembe renkle kaplandı.

Sivas Valiliği ve Medicana hastanesi Meme Kanseri Farkındalık Ayı için anlamlı bir projeye imza attı. 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayına dikkat çekmek amacıyla trafik lambaları pembe renkle kaplandı. Dünya genelinde her 8 kadından birinin karşılaşabileceği meme kanserine dikkat çekilirken erken teşhisin önemi bir kez daha vurgulandı. Her kadının özellikle de 40 yaş ve üzeri kadınların mamografi taramalarını düzenli şekilde yaptırmasını öneren Sivas Medicana Hastanesi Medikal onkoloji uzmanı Doç. Dr. Celal Alandağ, "Sağlıklı yaşamak kansere engel olur. Fakat insanlar kanser olduysa bile erken teşhis çok önemli. Ülkemizde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) merkezini tarama programları var. Bu nedenle kadınların mutlaka KETEM’e gitmeleri gerekir” ifadelerine yer verdi.

“Kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseridir”

Meme kanserinde erken teşhisin önemini vurgulayan Alandağ, “Bu trafik lambasının pembe yapmamızın sebebi ‘meme kanserine dur’ demek için bir farkındalık oluşturmak amacıyla yaptık. Sivas Valiliği ve Medicana hastanesi olarak ortak bir projeyle yaptık. Fikir çok güzel. Özellikle meme kanserine dikkat çekilmek istendi. Kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseridir. İlerlediği zaman maalesef hayati riskler oluşturuyor. Erken teşhis çok önemli. Mümkünse engellemek lazım. Engelleyici bazı şeyler var. Obezite, sigara, hareketsizlik meme kanserine neden olabilir. Sağlıklı yaşamak kansere engel olur. Fakat insanlar kanser olduysa bile erken teşhis çok önemli. Bunun içinde meme kanseri taraması yapılması lazım. Bu tarama için dikkat çektiğimiz en önemli nokta mamografi taramalarıdır. Ülkemizde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) merkezinin tarama programları var. Bu nedenle kadınların mutlaka KETEM’e gitmeleri gerekir. Özellikle 40 yaşından sonra meme kanseri açısından mamografi taraması yaptırmasını şiddetle öneriyorum. Trafik direklerinin üzerine kerakodlar yapıştırıldı. Bu karekodlar okutulduğunda Valimizin eşi Dr. Çiğdem Yılmaz meme kanserinin erken tanısın önemine dair açıklamalarda bulunuyor” açıklamalarında bulundu.