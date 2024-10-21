Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ dolayısıyla program düzenlendi. İlçe Sağlık Müdürü Yasin Sağlam, 20 yaşını geçen tüm kadınların düzenli olarak tarama yaptırması gerektiğini söyledi.

Vezirköprü Kanser Erken Teşhis Tarama Ve Eğitim Merkezi (KETEM) ekibi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde stant açarak halkı kansere karşı bilgilendirdi. Tüm gün süren etkinlikte Vezirköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde vatandaşlar KETEM ekibi tarafından meme kanseri ve diğer kanser türlerinde erken teşhisin önemi konusunda bilgilendirdi. İlçe Kaymakamı Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Av. Murat Gül, standı ziyaret ederek ekibin ilçedeki faaliyetleri hakkında bilgi aldılar.

KETEM yetkililerinden bilgi alan Kaymakam Özgür Kaya, “Bilindiği üzere çok sayıda kırsal mahalleye sahibiz. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerimizdeki halkımızı bu konuda bilinçlendirmek için çalışmalar yaptığınızı görüyoruz. Bu kadar önemli konuda halkımızı bilinçlendirmeye devam edelim. Bu konuda kaymakamlık adına tam destek vereceğimizi bildirmek isterim” ifadelerine yer verdi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yasin Sağlam ise amaçlarının meme kanseri ve diğer kanser türlerinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek olduğunu belirerek, “20 yaşını geçmiş kadınlarımız düzenli olarak tarama yaptırması gerekiyor. Müdürlüğümüzde bulunan Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezimizde tüm halkımızın bu hizmeti ücretsiz alabileceklerini belirtmek istiyorum” dedi.