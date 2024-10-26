Memorial Kayseri Hastanesi ve Kayseri Meme Hastalıkları Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen toplantıda, meme kanserindeki yeni gelişmeler masaya yatırıldı.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla bir otelde gerçekleştirilen ve açılış konuşmasını Memorial Kayseri Hastanesi Başhekimi Uzm Dr. Murat Apaydın’ın yaptığı programda, uzmanlar hastalıktaki son gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Program hakkında bilgiler veren Memorial Kayseri Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alper Akcan; "Ekim ayı; Meme Kanseri Farkındalık ayı. Bu ay içinde yaptığımız faaliyetler istikametinde bugün burada Lokal İleri Evre ve Metastatik Meme Kanseri hastalığından bahsetmek istedik. Şehir dışından gelen pek çok katılımcımız olacak. Lokal ileri evre meme kanserleri özellikle bu toplantının ana konusu. Lokal ileri evre meme kanserleri; kabaca ’Evre 3’ dediğimiz meme kanserleridir. Amerika’da yüzde 8’lik bir hasta grubu iken, Avrupa’da yüzde 4’lük bir hasta grubu iken bizim ülkemizde maalesef çok daha yüksek oranda görülmektedir. Bu 3. evre hastalık daha çok multimodel tedavileri gerektirir. Tek bir tedavi şekli bu hastalarda uygun değildir. Kemoterapinin, hormonoterapinin yanı sıra cerrahi tedavi ve radyoterapi bu hastalıkta birlikte uygulanmayı gerektirir. Bunların hepsini birden konuşabileceğimiz, tartışabileceğimiz bu toplantıyı dizayn ettik. Umarım katılan hekim arkadaşlara da ciddi katkılar sağlayacağız" dedi.

Kayseri Meme Hastalıkları Derneği Başkanı Doç. Dr. Bahadır Öz ise; "Bugün meme kanseri ile ilgili yeni gelişmeleri konuşacağız. Özellikle bu ayı seçmemizin nedeni Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması. Meme kanseri, bildiğiniz gibi kadınlarda en sık görülen kanser. En sık görülen kanser olduğu için bunu önleyebiliriz. Özellikle erken evrede meme kanserini yakaladığımız zaman hastanın hayatta kalmasını ve hatta bu hastalıktan tamamen kurtulabileceğini görmekteyiz. Onun için kadınlarımızın düzenli bir şekilde kendini muayene etmeleri, 25 yaşından sonra klinik muayeneye gelmeleri ve 40 yaşından sonra da mamografilerini çektirmeleri gerekmektedir. Bu toplantımızda da meme kanseri ile ilgili yeni gelişmeleri konuşacağız, fikir alışverişinde bulunacağız" ifadelerini kullandı.