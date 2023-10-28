Antalya’da 01-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla “Meme kanseri farkındalığı ve erken tanı” semineri düzenlendi.

Medstar Antalya Hastanesi tarafından 01-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla “Meme kanseri farkındalığı ve erken tanı” semineri düzenlendi. Medstar Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Barış Özcan’ın konuşmacı olduğu seminerde meme kanserinde erken tanının önemi vurgulandı. Op. Dr. Özcan katılımcılara 20 yaşından sonra kendi kendine meme muayenesi ile birlikte kişiye göre düzenli ultrasonografi ve mamografi tetkikleriyle yapılan yıllık kontrollerin, erken tanıdaki önemini anlattı.

“Dünyada en yaygın görülen kanser türü”

Op. Dr. Özcan sözlerini söyle sürdürdü:

“Meme kanseri dünya çapındaki tüm yeni yıllık kanser vakalarının %12,5’ini oluşturur ve bu nedenle dünyadaki en yaygın kanser meme kanseridir. Son yıllarda meme kanserinde hayatta kalma oranları artmıştır ve bu hastalıkla ilişkili ölümlerin sayısı, büyük ölçüde erken teşhis, tedaviye yönelik yeni kişiselleştirilmiş yaklaşım ve hastalığın daha iyi anlaşılması gibi faktörlere bağlı olarak giderek azalmaktadır. Yüz güldürücü bu gelişmeler meme kanserine olan farkındalığın artırılması için çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini göstermektedir.”

“Kendi kendine meme muayenesi önemli”

Kendi kendine meme muayenesinin önemini vurgulayan Op. Dr. Özcan, “Çoğu sağlık kuruşunda, eğer kanser erken bir aşamada tespit edilirse ve hastalar doğru tedaviye erişime sahipse erken tanı sayesinde uzun süreli hayatta kalma ihtimali yüksektir. Bu nedenle, yalnızca yüksek gelirli ülkelerde değil, dünya çapında meme kanserine bağlı yüksek ölüm oranlarının azaltılması için etkili tarama yöntem ve programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik projeler büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte kişilere kendi kendine meme muayenesinin önemi ve sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri sıklıkla hatırlatılmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Belirtilere dikkat

Özcan, memede veya koltuk altında yeni şişlik, memenin bir kısmının kalınlaşması veya şişmesi, meme cildinde tahriş veya çukurlaşma, meme ucu bölgesinde veya memede kızarıklık veya pullanma, meme ucunun içeri çekilmesi veya meme başı bölgesinde ağrı, anne sütü dışında meme ucu akıntısı, memenin büyüklüğünde veya şeklinde herhangi bir değişiklik ve memenin herhangi bir bölgesinde ağrı gibi belirtilere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.