Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanserinde erken teşhis ve tedaviyle başarı oranının büyük ölçüde artırılabileceğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hakan Peker, “Düzenli tarama ve kendi kendine meme muayenesi, kadınlar için hayati önem taşıyor. Tüm kadınların 40 yaşından itibaren düzenli mamografi taramasına başlamaları gereklidir” dedi.

Meme kanseri, dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olup, erken teşhis ve tedaviyle başarı oranı büyük ölçüde artırılabilir. Medical Park Ordu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hakan Peker, meme kanseri farkındalığına dikkat çekmek ve erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla önemli açıklamalarda bulundu.

“Erken evrede belirti göstermeyebilir”

Meme kanserinin, özellikle erken evrelerinde belirti göstermeyebileceğine değinen Opr. Dr. Peker, “Bu yüzden düzenli tarama ve kendi kendine meme muayenesi kadınlar için hayati önem taşıyor. Tüm kadınların 40 yaşından itibaren düzenli mamografi taramasına başlamaları gereklidir. Ayrıca yüksek risk grubundaki kadınlar için daha erken yaşlarda ve daha sık kontrollerin yapılmasını öneriyoruz” diye konuştu.

“Cerrahi tedavi uygulanabilir”

Meme kanseri tedavisinde uygulanan yenilikçi cerrahi teknikler ve tedavi yöntemleri hakkında açıklamalarda bulunan Opr. Dr. Peker, “Gelişen teknoloji ve multidisipliner yaklaşımlar sayesinde meme kanserinde cerrahi tedavi süreçleri hem daha başarılı hem de hastalar için daha konforlu hale geliyor. Özellikle meme koruyucu cerrahi teknikler ve rekonstrüktif cerrahilerle hastaların yaşam kalitesini korumayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Erken teşhiste tedavi başarısı yüksek”

Opr. Dr. Hakan Peker, meme kanserinde erken teşhisin tedavi başarısını yüzde 90’a kadar çıkardığını vurgulayarak, meme kanserine yakalanma riskini azaltmak için sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve alkol-sigara kullanımından kaçınma gibi yaşam tarzı değişikliklerinin önemine de dikkat çekti. Peker, “Meme kanseri hakkında bilinçlenmek ve düzenli taramalarla önlem almak, hayat kurtarıcı olabilir. Bu nedenle, düzenli tarama kadınlar için hayati önem taşıyor” şeklinde konuştu.