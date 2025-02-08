İstanbul’da bilim insanları, neoadjuvan kemoterapiye direnç gösteren meme kanseri hastalarına yönelik kişiye özel tedavi yöntemleri geliştirmek için genetik araştırma başlattı. Araştırmanın yürütücülüğünü üstlenen Doç. Dr. Selman Emiroğlu, tedaviye dirençli hastalar için genetik biyobelirteçlerin belirlenmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak bu alandaki çalışmaların kanser tedavisinde devrim niteliğinde bir değişim olabileceğini ifade etti.

Meme kanseri, Türkiye’de ve dünya genelinde kadınlar arasında en yaygın görülen kanser türlerinden biri olup, ciddi bir sağlık sorunu olarak öne çıkmaktadır. Bu hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılan neoadjuvan kemoterapi, tümörleri küçültme ve cerrahi müdahale öncesi hazırlık sağlama amacı güderken, her hasta üzerinde aynı etkiyi göstermemektedir. Bazı hastalar ise bu tedaviye direnç geliştirebilmekte, bu da tedavi sürecini zorlaştırmaktadır.

Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi ve Biruni Üniversitesi’nden 7 bilim insanı, kemoterapiye dirençli meme kanseri vakalarına yönelik daha etkili tedavi yöntemleri geliştirmek için genetik araştırma başlattı. Biruni Üniversitesi’nden Dr. Asmaa Abuaisha’nın fikriyle ortaya çıkan araştırma, YÖK Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı arasında imzalanan "Araştırma Üniversiteleri Destek Programı İş Birliği Protokolü" kapsamında mali kaynak desteği aldı.

"Direncin Sebeplerini Araştırıyoruz"

Araştırma hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Selman Emiroğlu, neoadjuvan kemoterapiye dirençli hastaların tedaviye daha duyarlı hale gelmesi için genetik biyobelirteçlerin belirlenmesinin kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

"Kemoterapiye direnç, her hastada farklı genetik ve biyolojik faktörlere dayalı olarak gelişebiliyor. Bu durumun tam olarak anlaşılabilmesi için daha fazla araştırma yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Biz de bu sorunun çözümü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyen Doç. Dr. Selman Emiroğlu, projenin amaçlarını şu şekilde özetledi: "Kemoterapiye dirençli hastaların tedavisinde daha etkili ve kişiye özel tedavi yöntemleri geliştirebilmek, yalnızca hastalarımız için değil, tüm sağlık camiası için çok önemli bir adım olacaktır"

"Tedaviye dirençli hastalar için yeni umutlar sunacak"

Doç. Dr. Selman Emiroğlu, tedaviye direnç gösteren hastalar için yeni bir tedavi stratejisinin geliştirilmesinin, meme kanseri tedavisinde önemli bir dönüm noktası olacağını vurguladı: "Her bireyin genetik yapısı farklı olduğu için, kemoterapiye yanıt da bireyler arasında değişiyor. Bu nedenle, genetik biyobelirteçlerin doğru bir şekilde belirlenmesi, tedavilerin kişiye özel hale getirilmesi için önemli bir adımdır. Hedef odaklı tedavi yöntemleri, tedaviye dirençli hastalar için yeni umutlar sunacak"

"Gereksiz kemoterapi uygulamalarının önüne geçilecek"

Araştırmayla ilgili bilgi veren Biruni Üniversitesi’nden Dr. Asmaa Abuaisha "Araştırmamızın sonuçlarıyla elde edilen ‘aday’ biyobelirteçlerin tespiti sonrasında, yeni çalışmalarla verilerimizi destekleyerek, bu tanıların meme kanserinin tanı, tedavi ve takip süreçlerinde faydalı olabilecek şekilde uygulanmasını hedeflemekteyiz. Böylece, kemoterapiye dirençli vakalarla ilgili yol gösterici veriler elde edilerek, gereksiz kemoterapi uygulamalarının önüne geçilmesi sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Proje Ekibi ve Araştırma

Araştırmanın yürütücüsü Doç. Dr. Selman Emiroğlu, Biruni Araştırma Merkezi’nde (BAMER) çalışmanın birden fazla alandan araştırmacılarla multidisipliner bir şekilde yürütüldüğünü ve çok yönlü olduğunu belirtti. Araştırma, Dr. Asmaa Abuaisha, Dr. Öğr. Üyesi Elif Sibel Aslan, Doç. Dr. Berrin Papila, Dr. Öğr. Üyesi Tarık Mecit, Dr. Öğr. Üyesi Cüneyd Yavaş, Öğr. Gör. Dr. Aysel Bayram ve Dr. Öğr. Üyesi Güven Yenmiş’in katkılarıyla ilerliyor.

Doç. Dr. Selman Emiroğlu, "Ekibimiz, genetik temelli araştırmalar yaparak tedaviye direnç gösteren vakaların nedenlerini araştırıyor ve bu doğrultuda kişiye özel tedavi stratejileri oluşturmayı hedefliyoruz. Kişiye özel tedavi yöntemleri, meme kanseri tedavisinde devrim niteliğinde bir değişim olabilir. Bu sayede, hastalarımızın tedavi süreçlerini daha başarılı hale getirmeyi umuyoruz" dedi.