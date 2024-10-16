Cerrahi Onkoloji Uzm. Dr. Hüseyin Bakır, meme kanserinin, kadınların en sık karşılaştığı ve akciğer kanserinden sonra en sık ölüm nedeni olan kanser türü olduğunu söyledi.

Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) iş birliğiyle 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı münasebetiyle “Meme Kanseri Farkındalık Semineri” düzenlendi. ÇTB M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda yapılan seminere konuşmacı olarak katılan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Onkoloji Uzm. Dr. Hüseyin Bakır, meme kanserine yönelik farkındalığın artırılması için yapılacak çalışmaları ifade ederek, İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün KETEM birimi aracılığıyla meme kanseri muayenelerinin ücretsiz olarak yapıldığı bilgisini aktardı. Uzm. Dr. Bakır, “Meme kanseri, süt bezlerinden kaynaklanan kanserler olarak kadınların en sık karşılaştığı kanser türüdür. Akciğer kanserinden sonra en sık ölüm nedeni olan kanser meme kanseridir. Gelişmiş ülkelerde her 8 kadından biri yaşamının bir döneminde meme kanseri olmaktadır. Bu oran Türkiye’de 10’da 1’dir. Bizler de bugün Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğümüzce ilçemizde bu semineri düzenleyerek yeterli farkındalığı oluşturmak ve söz konusu hastalıkla mücadele noktasında yapılabileceklerini değerlendirdik” dedi.

“Erken tanı önemli”

Erken tanının önemine dikkat çeken İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Muhammet Faruk Akyüz ise “Kanser ne kadar küçükken belirlenirse, karşılaşılacak kötü durum ihtimali o ölçüde azalmakta ve tedavi ihtimali de o ölçüde artmaktadır. Bugün de yaptığımız seminerle hem meme kanserine yönelik farkındalığı oluşturmaya gayret ediyor hem de vatandaşlarımızı İlçe Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan KETEM birimimizde meme kanseri muayenelerini ücretsiz bir şekilde yaptırmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Yapılan sunumların ardından Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve katılıcımlar, Çarşamba KETEM birimince açılan standı ziyaret ederek, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Çarşamba Ticaret Borsası yetkilileri ile istişarelerde bulundu.

Seminere ayrıca, ÇTB Genel Sekreteri Sercan Yaşar, Genel Sekreter Yardımcısı Saliha Şen, Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin, Tescil Takip Memuru Oğuzhan Kılınç, İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri ve çok sayıda dinleyici katıldı.