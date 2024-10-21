İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda çeşitli etkinlikler yaptı. Meme Kanseri’ne dikkat çekmek için Karşıyaka Anıtı önünde toplanan hastane çalışanları, Medical Point Run Koşu Kulübü sporcularıyla sahil boyunca farkındalık yürüyüşü yaptı. Çalışanlar, ‘Farkında Ol, Sağlığını Koru’ yazılı, meme kanserinin simge rengi olan pembe tişört de giydi. Hastanede gerçekleşen Meme Sağlığı Farkındalık Paneli’nde ise Meme Kanseri ve sürecine dikkat çekildi.

Hastane personellerinin katıldığı panele; hastalığı atlatan, tedavi süreci devam eden meme kanseri hastaları da katıldı. Her hasta kendi hikayesini panelde paylaştı. Prof. Dr. Baha Zengel’in, Meme Kanseri’nin tanı ve tedavi süreçlerini detaylandırdığı panelde, Prof. Dr. Tarık Salman kanserde akıllı ilaç immünoterapi gibi güncel tedavi yöntemlerini, Op. Dr. Tolgahan Alpaydın onkoplastik cerrahiyi anlattı.

Panelde, İEÜ Medical Point Hastanesi’nde kurulan Senoloji Merkezi’nin multidisipliner çalışmalarından da bahsedildi. Modern radyolojik meme görüntüleme yöntemleri olan meme muayenesi, meme ultrasonografisi (USG), dijital tomosentez, yapay zekaya sahip kontrastlı mamografiler ve meme MR gibi ileri teknolojilerin kullanılarak, meme hastalıklarının erken tanı konulduğu ifade edildi. Bu sayede, meme kanserine erken evrede müdahale edilerek, organ kayıplarının ve geniş cerrahi müdahalelerin önüne geçildiğinin de altı çizildi.

Ebe Nesibe Kılıçarslan ise 1-7 Ekim arası Emzirme Haftası’nı hatırlatarak, emzirmenin Meme Kanseri için koruyucu bir önlem olduğundan bahsetti. Panelin sonunda ise Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Eslek, panele katılan hastalara Psikodrama Grup Terapisi yaptı. Hastane içerisinde kurulan stantta da ‘Kendi Kendine Meme Muayenesi’ni anlatan broşürler dağıtıldı.