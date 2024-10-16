Meme kanserinin her 8 kadında bir görüldüğünü belirten Doç. Dr. Yavuz Pirhan, “Memede ağrısız kitle, başında kanlı akıntı, düzensiz sertlikler ve ağrı gibi durumlarda meme kanseri şüphesiyle bir hekim muayenesi yapılması gerekmektedir. Meme kanseri dünyada ve ülkemizde her 8 kadında bir görülmektedir” dedi.

Meme kanseri farkındalık ayı dolayısıyla açıklamalarda bulunan Özel Amasya Kolmed Hastanesi’nde görevli Genel Cerrah Doç. Dr. Yavuz Pirhan, erken adet görme, geç adetten kesilme, ailede meme kanseri varlığı, obezite, sigara kullanımının da meme kanserine yol açan faktörler arasında olduğunu vurguladı.

Meme kanseri tespit edilen bir hastada öncelikli tedavi şeklinin cerrahi müdahale olduğunu anlatan Yavuz Pirhan, “Cerrahiden sonra radyoterapi ve kemoterapi de verilmektedir. Özellikle tarama programları çok önemlidir. 20 yaşında sonra her kadının düzenli olarak kendi kendini muayene etmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra en az 3 yılda bir doktor muayenesi gerekmektedir. 40 yaşından sonra da düzenli olarak 2 yılda bir mamografi ve meme ultrasonu ile tarama programlarına katılması gerekmektedir” diye konuştu.

“Meme kanseri erkeklerde de görülebilmekte”

Sağlık Bakanlığı’nın tarama programları arasında düzenli meme kanseri tarama faaliyetlerinin de geldiğini hatırlatan Pirhan, “Meme kanseri kadınlarda sık görülmesine rağmen erkeklerde de görülebilmektedir. Bundan dolayı erkeklerin de düzenli kontrolleri yaptırması ve muayene olması gerekmektedir. Tüm kanserlerde olduğu gibi meme kanserinde de erken tanı hayat kurtarır. Taramalarınızı ve muayenelerinizi aksatmayın” şeklinde konuştu.