Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda valilik personellerine yönelik Ekim Ayı Meme Kanseri farkındalık etkinlikleri çerçevesinde bilgilendirme standı açıldı.

Standın açılışına İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ertuğrul Güner, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Sevilen Köktürk ve Uzman Sevil Çelik ile birlikte İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Aksoy, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veli Köktürk, İl Müftü Yardımcısı Kemal Türksoy ve Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz katıldı.

Standa gelen valilik personeli ve vatandaşlara kendi kendine meme muayenesi eğitimi verilerek uygun yaş aralığındaki kişilere mamografi randevusu verilmiş olup ayrıca kolon kanseri ve serviks kanseri taramaları konusunda da bilgi verilerek gaitada gizli kan testi dağıtıldı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner şunları söyledi:

“Meme kanseri erken dönemde tespit edilebilen kanser türlerinden biridir. Erken tespit için 20 yaşından itibaren her kadın, her ay kendi kendine meme muayenesi ; 40-69 yaş aralığında 2 yılda bir mamografi çekimi yaptırmalıdır. İlimizde mamografi çekimleri hastanelerimizin yanı sıra Merkez KETEM, Ereğli SHM ve Çaycuma KETEM’de yapılmaktadır. 40-69 yaş arası tüm kadınlarımızı mamografi çekimlerini yaptırmak üzere KETEM’lerimize davet ediyoruz."