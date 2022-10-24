Tekirdğ Süleymanpaşa Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak ilan edilen Ekim ayında Tekirdağ Halk Sağlığı Merkezi ile birlikte başlattığı Meme Kanseri ile mücadele bilgilendirme ve kanser taraması projesini sürdürüyor.

Tekirdğ Süleymanpaşa Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak ilan edilen Ekim ayında Tekirdağ Halk Sağlığı Merkezi ile birlikte başlattığı Meme Kanseri ile mücadele bilgilendirme ve kanser taraması projesini sürdürüyor.

Proje çerçevesinde Ekim ayı boyunca, Süleymanpaşa’nın 54 kırsal mahallesinin tamamında Meme Kanseri ile ilgili bilgilendirme seminerleri yapılıyor, dileyen kadınlar Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) muayeneden geçiriliyor. Taramaya katılan kadınlar kendi mahallelerinden servisle alınarak muayene sonrası yeniden mahallelerine bırakılıyor. Proje çerçevesinde yapılan çalışmaların tamamı ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

243 kişiye seminer, 56 kişiye kanser taraması

10 Ekim Pazartesi gününden bu yana devam eden proje dolayısıyla, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Halk Sağlığı Merkezinden uzman ekipler 21 Ekim itibari ile 32 kırsal mahallede 243 kadınla birebir görüşme gerçekleştirerek Meme Kanseri ile ilgili bilgilendirmede bulundular. Talepler doğrultusunda toplam 56 hanım KETEM’de kanser taramasından geçirildi.

31 Ekim’e kadar devam edecek olan projede, 22 mahallede daha bilgilendirme seminerleri düzenleneceği, talepler doğrultusunda KETEM taramalarının süreceği ifade edildi.