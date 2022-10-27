Samsun Atakum Belediyesi tarafından Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde kadınlara yönelik "Önce Kanser Olma, Kadın ve Meme” başlıklı seminer düzenlendi.

Samsun Atakum Belediyesi tarafından Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde kadınlara yönelik "Önce Kanser Olma, Kadın ve Meme” başlıklı seminer düzenlendi.

Atakum Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi (ATAK) Kurucusu Av. Gülay Deveci öncülüğünde Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerde uzman doktorlar meme kanserini önleyici tedbirler ve meme kanserinde erken tanı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Uzmanlardan öneli bilgiler

Seminerde konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak “Meme Hastalıkları ve Tedavi Yöntemi”, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Aşkı Ellibeş Kaya “Kendi Kendine Meme Muayenesi ve Meme Taramaları”, Aile Hekimliği Uzmanı Uzm. Dr. Ayşenur Alper Gürz “Meme Sağlığında Beslenmenin Önemi, Hormon Takviyesi ve Meme Sağlığı” konularında detaylı bilgi verirken katılımcılardan gelen soruları da cevapladılar. Programdan önce Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından katılımcı kadınlara ücretsiz meme muayenesi için randevu verildi.

"Erken teşhis hayat kurtarıyor"

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çekerek “Erken teşhis ile hayat kurtarabildiğiniz gibi memeyi de kurtarabiliyoruz. Meme kanserinde kadının en büyük korkularından birisi de memesini kaybetme korkusudur. Bu nedenle erken teşhisin önemi iki kat daha artıyor. Meme sağlığı sadece kanser olmamak için değil sağlıklı nesiller yetiştirmek, bebekleri emzirmek ve onları sağlıklı büyütmek için de önemlidir. Bir annenin bebeğine vereceği en güzel hediye anne sütüdür. Anne sütünü verebilmesi için de kadının kendi sağlığını ve meme sağlığını önemsemesi gerekir" dedi.

"Düzenli beslenme, egzersiz ve stres yönetimi önemli"

Aile Hekimliği Uzmanı Uzm. Dr. Ayşenur Alper Gürz, "Yağ dokusu artışı ciddi oranda meme kanseri riskini artırıyor. Beraberinde beslenme bozukluklarından kaynaklanan insülin direnci de kötü östrojeni artırıyor. Bu ikisi için beslenmemizi düzenleyeceğiz ve yağ dokusunu azaltacağız. Yağ dokusunu azaltmak için de egzersiz yapacağız. Kadınların stres yükü çok fazla ama stres kortizolü; kortizol de iyi olmayan östrojenleri artırabilir. O da meme kanserine neden olabilir. Bu mekanizmalara baktığınız zaman düzenli beslenme, egzersiz ve stres yönetimi çok önemlidir" diye konuştu.

"20 yaş üstü kadınlar meme muayenelerini yapmalıdır"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Aşkı Ellibeş Kaya kadınların rutin meme kontrolleri yapmaları gerektiğini belirterek, “20 yaş üstü kadınların her ay meme muayenelerini kendi kendilerine yapmaları gerekiyor. Memenizi muayene ettiğinizde elinize ne geldiğini böylece öğrenmiş oluyorsunuz. Her ay yaptığınızda memenizi yüzde yüz tanımış olursunuz. Bazı kanserler gerçekten çok hızlı ilerliyor. Taramanızı ve muayenenizi yaptırsanız da bir yıl sonra gerçekten büyümüş kitleyle karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden aydan aya meme muayenesi çok kıymetlidir" şeklinde konuştu.

"Kadının sağlığı toplumun sağlığı demek"

Kadın odaklı çalışmalara aralıksız devam eden ATAK Kurucusu Av. Gülay Deveci, seminerin önemine değinerek şunları söyledi: "Hem çok önemli hem de kadınlarımızla sohbet şeklinde olduğu için çok ilgi çekiciydi. Bir kadınımıza sağlığıyla ve meme sağlığıyla alakalı faydamız dokunduysa ne mutlu bizedir. Bir kişi bile farkındalık oluşturur. Sonuçta önemli olan insan sağlığı ve insan canıdır. Bu çalışmaları çok önemsiyorum ve bana düşen tüm görevleri gönüllü olarak yerine getirmeye çalışıyorum. Zaten mesleki olarak da 27 yıldır kadın ağırlıklı ve kadına pozitif ayrımcılık yapan bir anlayışla çalışıyorum. Ben kendi sağlığımı KETEM’den takip ettiriyorum. Buradan çıkacağım ve bu yılki kontrolüme gideceğim. Kadın sağlığı, toplumun sağlığı demek. Çünkü çocukları doğuran biziz. Biz sağlıklı olduğumuz takdirde bundan sonraki neslin daha sağlıklı olmasını sağlayacağız. Umarım kadınlarımız kendi meme sağlıkları hakkında daha bilinçli olurlar. Kendi sağlıklarına faydada bulunurlar."