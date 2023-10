Mersin Büyükşehir Belediyesi, 1-31 Ekim ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ bünyesinde Mezitli Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nden faydalanan danışanlara eğitim programı gerçekleştirdi.

Eğitimler çerçevesinde Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzman Doktor Bahar Gülcay Çat danışanlara ‘Meme kanseri ve belirtileri’, ‘Teşhis yöntemleri ve gerçekleşme biçimleri’ ve ‘Korunma yöntemleri’, Operatör Doktor Aslı Bilekdemir ise, ‘Rahim ağzı kanseri ve erken tanı’ ‘Kanser belirtileri’, ‘Rahim ağzı kanser tipleri, evreleri ve tedavileri’ hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, danışanların nabız, şeker ve tansiyon ölçümlerini de yaptı. Etkinlikte meme kanseriyle ilgili farkındalık oluşturmak adına danışanlara pembe kurdele dağıtılarak yanında pembe fular hediye edildi.

“Büyükşehir olarak, her yıl Ekim ayını farkındalık etkinlikleriyle geçiriyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak her yıl Ekim ayında farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini belirten Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uz.Dr. Bahar Gülcay Çat, “Bu sene de Kadın Sağlığı Danışma Merkezimizden yararlanan danışanlarımıza yönelik meme kanseri farkındalığı ile alakalı bir eğitim düzenledik. Ayrıca Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanımız Op.Dr. Aslı Bilekdemir danışanlarımıza diğer kanser türleri hakkında bilgilendirme eğitimi verdi. Aynı zamanda danışanlarımıza merkezdeki uzmanlarımızla balonla solunum egzersizi yaptırdık. Akdeniz tipi beslenme anketi ve kanserlerin psikolojik yönleri ile alakalı bir farkındalık oluşturduk. Bugünün anlam ve önemini daha da vurgulayabilmek için bu sene de pembe fularlarımızı danışanlarımıza takdim ettik” dedi. Meme kanserinin her 8 kadından birinde görülebilen bir hastalık olduğunu ve meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığını da ifade eden Çat, erken teşhiste meme kanserinin nerdeyse yüzde 100’e yakın bir tedavi edilme oranı olduğunu kaydetti.

“Meme kanseri, erken teşhis konulduğunda yaşam süresini oldukça etkiler”

Meme Kanseri Farkındalık ayı bünyesinde, Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nden faydalanan danışanlara meme ve rahim ağzı kanseriyle ilgili bilgiler aktardıklarını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Aslı Bilekdemir, "Erken tanı ve önerilebilir tedbirlerden bahsettik. Meme kanseri, erken tanı konduğunda yaşam süresini oldukça etkileyen bir kanser türüdür. Aynı şekilde rahim ağzı kanserinin erken tanısı çok önemlidir. Aynı zamanda da aşı sayesinde önlenebilir bir kanserdir” şeklinde konuştu.

Kadınların düzenli ve rutin kontrollerini yaptırdıkları takdirde erken tanının oldukça işe yarayacağını belirten Bilekdemir, “Danışanlar, rahim ağzı kanseri için de aşı olduklarında en sık görülen tiplere karşı bağışıklık elde edilebileceklerini öğrendiler. Yine meme kanseri ile ilgili rutin muayenelerini elle kontrol etmeleri ve senelik doktor kontrollerini ihmal etmemeleri de çok önemli. Rahim ağzı kanseri ile ilgili olarak da, rutin jinekolojik muayenelerini yaptırmalarını ve HPV aşılarını hem kız hem erkek çocuklarına yaptırılarak kanserin önüne geçme imkânları olduğunu bilmeleri önemli” ifadelerini kullandı.

Toplumsal farkındalığın kazandırılması için seminerlerin artırılabileceğini ve eğitimin önce ailede başladığını söyleyen Bilekdemir, aileden okula her yerde erken tanının vurgulanmasının toplumsal bilinç kazanılmasında etkili olacağının da altını çizdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Sağlığı Danışma Merkezinden pilates eğitimi hizmetinden faydalanan danışanlardan Ebru Konar, “Etkinlik çok güzeldi. Bizler toplum olarak hastalığı ve tabuları konuşmaktan çekinen bireyleriz. Özellikle insanların daha fazla bilinçlendirilmesi ve duyarlı hale getirilmesinin olumlu olacağını düşünüyorum. 18 yaşındayken oğluma kanserden korunması için 2 doz aşı yaptırmıştım. Bu etkinlikte 9 korumalı aşının çıktığını öğrenmiş oldum” dedi.

Danışanlardan Fikriye Narin de, eğitim sayesinde çok güzel bilgiler edindiğini söyleyerek, “Aslında bildiğimiz, unuttuğumuz, önemsemediğimiz bilgileri hatırladık. Bunun daha önemli olduğunun bilincine vardık. Çok iyi oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin çok güzel çalıştığını düşünüyorum. Ben çok memnunum” ifadelerini kullandı.