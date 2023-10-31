Meme Kanseri Farkındalık ayı dolayısıyla Bayburt Devlet Hastanesinde ’Erken Teşhis Hayat Kurtarır’ sloganıyla stant açıldı, ziyaretçiler bilgilendirildi.

Açılan stantta sağlık çalışanları, vatandaşları bilgilendirmek, hastalığın taranmasına ve önlenmesine teşvik etmek, farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına katkı sunmak amacıyla broşür dağıttılar. Erken teşhisin önemine vurgu yapan sağlık çalışanları, olası bir belirtiyle karşılaşılması durumunda İlgi birimlerden destek alınacağını hatırlatarak, erken teşhisle hastalıkların önüne geçileceğinin altını çizdiler.

Yapılan uyarıları can kulağıyla dinleyen kadınlar, önemli hatırlatmalarda bulunan hastane personellerine teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar dilediler.