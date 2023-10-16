Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi tarafından Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda basketbol maçı düzenlendi.

Site Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü İsmail Hakkı Özölçer ve eşi Seran Özölçer, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, ZBEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ile Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, ZBEÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Özcan Pişkin, fakülte dekanları, akademisyenler, öğrenciler ve sporseverler katıldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Zonguldakspor Basket 67 takımı müsabakaya "Meme kanserinde farkındalık ve erken tanı hayat demek" yazılı pankartla çıktı. Meme kanseri farkındalık ayı çerçevesinde ZBEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı tarafından organize edilen etkinlikte Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak’ın pembe top ile yaptığı hava atışı ile basketbol müsabakası başlatıldı.

Hakemliğini Hakan Gerey, Furkan Söylemezoğlu ve Tayfun Karakum’un yaptığı maçta, Zonguldakspor Basket 67, Aslan Yol Burhaniye Belediyespor’u 82-59 yenerek maçın galibi oldu.