Akdeniz Belediyesi, ‘1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ dolayısıyla 3 gün süren ve toplamda bin 500 kadının katıldığı seminer programı düzenledi.

Seminer programının son gününde sunum gerçekleştiren Mersin Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Küçük, meme kanserinin nedenleri, belirtileri, korunma yöntemleri, taramanın ne zaman ve nasıl yapılacağı ile tedavi konularında katılımcılara bilgi verdi.

Seminer programının son gününe, Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü Onur Eryılmaz Gümüştok, Başkan Yardımcısı Yusuf Duman, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın Eşi Behiye Gültak ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ali Turna da katıldı. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Başkan Yardımcısı Gümüştok ile Behiye Gültak, konuklara bayrak dağıttı. Salonun dört bir yanı bayraklarla donatılırken, Cumhuriyetin 100. yaşı dolayısıyla pasta da kesildi.

“Üç gün süren seminere bin 500 kadın katıldı”

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen ve 3 gün süren seminer dizisine, Kültür ve Sanat Evleri ile Akdeniz Kaymakamlığı Aile Destek Merkezlerinde görevli kurs öğretmenleri ve kursiyer kadınlardan oluşan toplam bin 500 kadın katıldı. Seminer öncesi söz alan Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı Onur Eryılmaz Gümüştok, seminere gösterdikleri yoğun ilgi nedeniyle kadınlara teşekkür etti. Yapılan araştırmaların, her 8 kadından 1’inin meme kanserine yakalanma riski taşıdığı gerçeğini ortaya koyduğunu kaydeden Gümüştok, erken teşhise yönelik taramalarla hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu ve ölüm riskinin azaldığını vurguladı.

Akdeniz Belediyesinin kanser tedavisi gören vatandaşlar için ’Umuda yolculuk’ adıyla hayata kattığı ücretsiz onkobüs servis hizmetini de hatırlatan Gümüştok, “Kanserle mücadele zorlu bir süreç. Bu nedenle bu durumdaki insanlarımızı ve yakınlarını yalnız bırakmıyoruz. Ücretsiz sunduğumuz servis hizmeti sayesinde kanser tedavisi gören hasta vatandaşlarımız ile refakatçileri evlerinden alınıp hastaneye ulaştırılmakta, tedavileri sonrası yeniden evlerine ulaşımları sağlanmaktadır. Hizmetten bugün itibariyle 168 vatandaşımız faydalanıyor. Nitekim 10 Mart 2021 tarihinden bugüne dek, tedavi gören vatandaşlarımıza 4 bin 500’den fazla kez ücretsiz servis hizmeti verilmiştir. Bu hizmeti, deprem felaketi sonrası kentimize göç eden ve kanser tedavisi gören depremzede vatandaşlarımıza da sunduk” dedi.

Evde bakım hizmetiyle yüzlerce vatandaşa ulaşıldı

Akdeniz’de çalmadık kapı, dokunmadık insan bırakmadıklarını ifade eden Gümüştok, “İlçemizde yaşayan yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlarımıza sunduğumuz evde bakım ve temizlik hizmetiyle 700 haneye 4 bin 930 defa temizlik, 504 kişiye bin 870 defa kişisel bakım hizmeti sunuldu. Ülkemizin tarihi ve turistik kentlerine geziye gönderilen kadınların sayısı 6 bin 100’ü, ’Hoş geldin bebek’ projesi ile ulaştığımız aile ve bebek sayısı 7 bini buldu. Kadınlara ve dezavantajlı durumdaki insanlarımıza ulaşıp gönüllerine dokunmaya, ihtiyaç duydukları hizmetleri ulaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.