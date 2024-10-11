1-31 Ekim "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Ayvalık Belediyesi Kadın Danışma Evi ve Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Ayvalık Belediyesi 150 Evler Mahalleevi’ndeki kursiyerlere meme kanseriyle ilgili bilgilendirme çalışması yapıldı ve tarama muayenelerine yönlendirildi. BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık Belediyesi, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Farkındalık çalışmasında meme kanserinin erken teşhis edilmesi için 20 yaş üstü kadınlarda her ay düzenli kendi kendine meme muayenesi uygulaması, 40 yaş üstü kadınların düzenli aralıklarla klinik meme muayenesi yaptırması ve mamografi çektirmesi önerildi.

Etkinlikle birlikte taramaların yaptırılması için Ayvalık Devlet Hastanesi’nde, KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) birimine başvurulması konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

