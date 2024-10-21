Samsunspor-Fenerbahçe maçında futbolcular sahaya “Meme Kanserini Fark Et, Hayatı Yakala" pankartı ile çıkarak farkındalık oluşturdu.

Süper Lig’de Samsunspor-Fenerbahçe karşılaşmasında, Medical Park Samsun Hastanesi ile Samsunspor Futbol Kulübü, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında önemli bir farkındalık projesine imza attı. Maç öncesi gerçekleştirilen görsel sunumlar ve bilgilendirici içerikler tribünlerde büyük beğeni toplarken, Samsunsporlu futbolcular sahaya "Meme Kanserini Fark Et, Hayatı Yakala" sloganını taşıyan farkındalık pankartıyla çıkarak alkış topladı.

Açılış seremonisi ile duyarlılık mesajı verildi

Dün oynanan Samsunspor-Fenerbahçe futbol karşılaşmasının açılış seremonisinde, Samsunsporlu futbolcular "Meme Kanserini Fark Et, Hayatı Yakala" sloganını taşıyan farkındalık pankartıyla sahaya çıktı. Futbolculara eşlik eden minik çocuklar, pembe balonlarla seremoniye renk kattı. Balonlar, pankartın açılmasıyla birlikte gökyüzüne bırakıldı ve meme kanseri farkındalığına dikkat çekildi. Maç öncesinde stadyum hoparlörlerinden yapılan bilgilendirici anonslarla, farkındalık mesajları tribünlere iletildi.

Bilgilendirici materyaller taraftarlara ulaştı

Meme kanseriyle ilgili hazırlanan bilgilendirici broşürler, tribünlerde yer alan taraftarlara dağıtıldı. Broşürler, erken teşhisin önemine ve düzenli kontrollerin hayat kurtarıcı etkisine dikkat çekti. Karşılaşma boyunca sahanın çevresindeki LED ekranlarda Medical Park ve Liv Hospital logoları pembe zemin üzerine yerleştirilerek, meme kanseri farkındalığına vurgu yapıldı. Görsel tasarımıyla dikkat çeken reklamlar, binlerce taraftarın ilgisini çekerek bilinçlenmeye katkı sağladı.

“Topluma katkı”

Medical Park Samsun Hastanesi Bölge Koordinatörü Dr. Hakan Özcan, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Toplum sağlığına katkı sağlamak ve meme kanseri konusunda farkındalığı artırmak bizim için büyük bir sorumluluk. Samsunspor ile gerçekleştirdiğimiz bu ortak proje, halkımızı bilinçlendirme adına attığımız önemli bir adım oldu" dedi.