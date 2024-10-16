Ekim Ayı Dünya Meme Kanser, Farkındalık Ayı kapsamında açıklamalarda bulunan Denizli Özel Egekent Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Nail Özhan, “kadınlarda en sık görülen kanser türüdür, ancak erkeklerde de ortaya çıkabilmektedir. Her bireyin kendi vücudunu tanıması ve gerektiğinde tıbbi yardım alması son derece önemlidir” dedi.

Her yıl Ekim ayı dünya genelinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak kutlanıyor. Farkındalık ayının meme kanserinin erken teşhisi, tedavi yöntemleri ve hastalığın etkileri hakkında halkı bilinçlendirme amacı taşıdığını belirten Denizli Özel Egekent Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Nail Özhan, “Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türüdür, ancak erkeklerde de ortaya çıkabilmektedir. Erken teşhis, tedavi sürecinin başarısını artırmakta ve yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirmektedir” dedi.

“Unutulmamalıdır ki, erken teşhis hayat kurtarır”

Meme kanserinin erken belirtilerini tanımak, kadınların kendi sağlıklarını korumaları açısından büyük önem taşıdığının önemine vurgu yapan Dr. Nail Özhan, “Düzenli olarak meme muayenesi yapmak, anormal değişiklikleri fark etmeye yardımcı olur. Ayrıca, 40 yaşından itibaren yıllık mamografi taramaları önerilmektedir. Aile öyküsü, yaş ve genetik faktörler gibi risk faktörlerini bilmek, bireylerin kendi sağlık durumlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Farkındalık ayı boyunca, çeşitli etkinlikler, seminerler ve kampanyalar düzenlenmektedir. Bu etkinlikler, toplumda meme kanseri hakkında bilgi sağlamanın yanı sıra, destek gruplarının ve kaynakların tanıtılmasına da imkan tanır. Unutulmamalıdır ki, erken teşhis hayat kurtarır. Bu nedenle her bireyin kendi vücudunu tanıması ve gerektiğinde tıbbi yardım alması son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

Meme kanseri farkındalık ayı, bu hastalıkla mücadelede toplumsal bilinç oluşturmak için büyük bir fırsattır diyen Dr. Nail Özhan, “Herkesin, kendi sağlığı konusunda bilgi sahibi olması ve gerektiğinde destek alması, bu mücadelede önemli bir adımdır. Unutmayalım ki, bilgi güçtür ve sağlıklı bir yaşam için bu gücü kullanmak hepimizin elindedir” şeklinde konuştu.