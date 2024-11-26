Günümüzde sıkça tercih edilen meme büyütme operasyonları, kadınlarda özgüveni artıyor. Ancak meme implantı yaptırırken önemli noktaların göz önünde bulundurulması gerekiyor. Medicana Sağlık Grubu Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Doğan, bazı implant yöntemlerinin emzirmeye engel olabildiği uyarısında bulunarak dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Memenin şekli ile ilgili tüm deformiteler, kadınlarda utanma, anksiyete, depresyon ve sosyal izolasyon gibi durumlara sebep olabiliyor. Büyütme mamoplastisi olarak da bilinen, meme boyutunu büyütmek için yapılan ameliyatlar hakkında bilgi veren Medicana Ataşehir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Doğan, “Meme büyütme, implantların meme dokusu veya göğüs kasları altına yerleştirilmesi işlemidir. Bazı kadınlar için bu operasyon, kendilerini daha güvende hissetmenin bir yoludur. Bazı kişilerde ise, çeşitli deformiteler için memeyi yeniden yapılandırma yöntemidir” dedi.

Göğüslerin boyutunu ve şeklini değiştirebilen meme büyütme ameliyatlarının vücut imajı ile birlikte özgüven artışına katkı sağlayabildiğini belirten Prof. Dr. Fatih Doğan, ancak beklentilerin gerçekçi tutulmasının en önemli adımlardan biri olduğunu vurguladı.

“Ameliyattan sonra da memenin şekli değişebilir”

Meme büyütme, belirli implant türleri (pürüzsüz veya dokulu, yuvarlak veya gözyaşı damlası, salin veya silikon şeklinde) kullanılarak yapılabiliyor. Prof. Dr. Fatih Doğan, ameliyat kararı vermeden önce göz önünde bulundurulması gerekenleri şöyle sıraladı:

- Meme implantları göğüslerin sarkmasını engellemez. Plastik cerrah, sarkan göğüsleri düzeltmek için göğüs büyütmenin yanı sıra göğüs dikleştirme de önerebilir.

- Meme implantlarının ömür boyu dayanacağı garanti edilmez. Bir implantın ortalama ömrü yaklaşık 10 yıldır. Bu süreden sonra implantın yırtılması ihtimali vardır. Ayrıca yaşlanmanın devam edecek olması ve aşırı kilo alma ya da kilo verme gibi faktörler memenin görünümünü değiştirebilir. Bu gibi durumlar daha fazla ameliyat gerektirebilir.

- Meme implantları emzirmeyi engelleyebilir. Tercih edilen implant koyma yöntemine göre bazı kadınlar meme büyütme operasyonundan sonra başarılı bir şekilde emzirebilmektedir. Ancak diğerleri için emzirmek bir zorluk olabilir.

- Meme implantının çıkarılmasından sonra ek ameliyata ihtiyaç olabilir. İmplantların çıkarılmasına karar verilirse, göğüslerin görünümünü eski haline getirmeye yardımcı olması için göğüs dikleştirme veya başka bir düzeltici ameliyata ihtiyaç olabilir.

- Silikon implantlar yırtılma durumu açısından düzenli taramalarla kontrol edilmelidir. FDA, silikon meme implantının yırtılmasını kontrol etmek için yerleştirmeden 5-6 yıl sonra meme MRI ile rutin izleme yapılmasını önerir. Daha sonra her 2-3 yılda bir meme MR’ı çekilmesi önerilir. Belirtiler olmadığı sürece ultrason, alternatif bir tarama yöntemi olabilir.

Ameliyattan önce temel bir mamografi değerlendirmesi ya da meme ultrasonografiye ihtiyaç olabileceğini belirten Prof. Dr. Fatih Doğan; “Ameliyattan önce bazı ilaçları da ayarlamak gerekebilir. Örneğin aspirin veya kanamayı artırabilecek diğer ilaçlardan kaçınmak önemlidir. Kişi sigara içiyorsa, ameliyattan önce ve sonra yaklaşık 4-6 hafta sigaranın bırakılması gerekir. Meme büyütme ameliyatlarının tam donanımlı hastanelerde yapılması önemlidir. Genel olarak işlemden bir gün sonra taburculuk verilmektedir” ifadelerini kullandı.

Birkaç hafta içinde işe dönebilmek mümkün

Ameliyattan sonraki birkaç hafta boyunca ağrı, şişlik ve morarma görülmesinin muhtemel olduğunu belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Doğan, “Yara izlerinin zamanla rengi normale döner ancak tamamen kaybolmaz. Kesi alanlarında çizgi şeklinde bir iz olur. İyileşme döneminde meme implantlarının ekstra desteklenmesi ve konumlandırılması için kompresyon bandajı, korse veya sporcu sütyeni giyilmesi önerilir. Ağrı kesici ilaç da verilmektedir. Kişinin fiziksel olarak zorlu bir işi yoksa birkaç hafta içinde işe dönülebilir. En az iki hafta boyunca, nabız veya kan basıncını artırabilecek yorucu aktivitelerden kaçınılmalıdır. İyileşirken memenin fiziksel temasa veya sarsıcı hareketlere karşı hassas olacağı unutulmamalıdır” şeklinde konuştu.