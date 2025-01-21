Meme estetiğinin kadınların hem görünüm hem de sağlık açısından memnuniyetini artırmayı hedefleyen cerrahi işlemler arasında öne çıktığını belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tekin Şimşek, "Çoğunlukla meme büyütme işlemiyle anılan bu operasyonlar; memelerin gelişimsel nedenlerle, kilo alımıyla veya emzirme sonrasında aşırı büyüyerek sağlık sorunlarına yol açmasını önlemek amacıyla da gerçekleştirilebiliyor" dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tekin Şimşek, meme estetiği hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Bazı durumlarda memelerin gelişimsel nedenlerle, kilo alımıyla veya emzirme sonrasında aşırı büyüyerek sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyleyen Prof. Dr. Şimşek, "Bu gibi durumlarda, fazla meme dokusunun çıkarılarak küçültülmesi gerekebiliyor. Diğer yandan, hacim kaybı ve sarkma gibi estetik problemler de meme estetiği ile giderilebiliyor. Sarkık ve deforme memeler için genellikle fazla derinin alınarak dokuların toparlandığı meme dikleştirme operasyonları tercih ediliyor. Gerekli durumlarda, bu işlem meme proteziyle desteklenerek daha etkili sonuçlar sağlanabiliyor" diye konuştu.

"Meme estetiği 18 yaşından itibaren olunabilir"

Meme estetiği operasyonlarının 18 yaşından itibaren her yaş grubundaki kadınlara uygulanabileceğini belirten Prof. Dr. Şimşek, "Ameliyat sırasında genellikle bölgeye dren yerleştirilirken, bu drenler 1 ila 3 gün içerisinde çıkarılıyor. Hastanede kalış süresi ise drenlerin durumuna göre değişiklik gösterebiliyor" şeklinde konuştu.

"Ağrısız ve konforlu bir süreç"

Meme estetiğinin genellikle ağrılı bir süreç olarak değerlendirilmediğini söyleyen Prof. Dr. Şimşek, "Ancak, ağrı eşiği düşük hastalar için farklı kategorilerde ağrı kesiciler kullanılarak konfor sağlanıyor. İyileşme süreci operasyonun kapsamına bağlı olarak 1 hafta ile 1 ay arasında değişiklik gösterebiliyor" ifadelerini kullandı.

"Günlük hayata hızlı dönüş mümkün"

Hastaların operasyon sonrasında kısa bir süre içinde günlük yaşamlarına dönebildiklerini belirten Prof. Dr. Şimşek, "Ancak zorlayıcı sportif faaliyetlerden kaçınmak adına 1 ila 3 aylık bir dinlenme süreci öneriliyor. Meme estetiği, sağlık sorunlarını gidermenin yanı sıra, kadınların özgüvenini artıran bir çözüm olarak da dikkat çekiyor. Uzman bir cerrah eşliğinde gerçekleştirilen operasyonlarla hem sağlıklı hem de estetik bir görünüme kavuşmak mümkün" açıklamasında bulundu.