Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Konya’da düzenlenen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, belediyecilik denilince akla AK Parti belediyeciliğinin geldiğine vurgu yaparak, “Sorumluluğumuzun çok daha fazla olduğunun bilincindeyiz” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Taş Bina Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı’na Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Milletvekilleri, belediye başkanları, AK Parti Konya il ve ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve bürokratlar katıldı.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyecilik denilince akla AK Parti belediyeciliği geldiğine dikkat çekerek, “Bizlerin buralarda hizmet vermesine vesile olan insanlarımıza teşekkür ediyoruz. Belediyecilik denilince akla AK Parti belediyeciliği geldiğini paylaşarak burada deneyim paylaşımıyla birlikte şehirlerimize daha güzel işler yapma yönünde irade göstereceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşları olduklarını ifade ederek, “Belediyeler vardır gayretle, eser ve hizmet siyasetiyle ön plana çıkar, belediyeler vardır başka alanlarda kendisinden söz ettirerek hizmet ettiğini zanneder. Biz Allah’a şükürler olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın hem yol arkadaşı olmaktan hem onun başlatmış olduğu, 1994’ten beri bu süreç içerisinde değişik pozisyonlarda yer alarak ve onun bir dava arkadaşı olarak bu çalışmalara katkı sağlamaktan onur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Sorumluluklarının bilincinde olduklarını kaydeden Büyükkılıç, “Şehirler vardır, değişik özelliklerle anılır. Belediyecilik denilince ön plana çıkan şehirlerimizin başında Konya’mız, Kayseri’miz, Kocaeli’miz, Sakarya’mız ve benzeri şehirleri rahatlıkla sayabiliriz. O yönüyle de sorumluluğumuzun çok daha fazla olduğunun bilincindeyiz. Biz alanımızda parmakla gösterilen olmak zorundayız” ifadelerini kullandı.