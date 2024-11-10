Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte AK Parti Kocasinan 8’inci Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen AK Parti Kocasinan 8’inci Olağan İlçe Kongresi’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, S.Bayar Özsoy, Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe belediye başkanları, cumhur ittifakı temsilcileri, kadın ve gençlik kolları teşkilatları ile partililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede divan başkanlığı ve üyeleri seçildi. Kongrede, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongre için kitaplarını gerçekleştirdiği video mesaj izletildi.

Açılış konuşmasını yapan AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu her zaman çalışmaya devam edeceklerini söz verirken, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise Kayseri’de birlik, beraberlik ve samimiyet olmasına vurgu yaptı.

Hem gönül insanı hem hizmet sevdalısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994’teki belediyecilik anlayışının Kayseri’deki vücut bulmuş hali’ diye nitelendirilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kürsüye ‘hatıran yeter’ şarkısıyla davet edildi.

Başkan Büyükkılıç, tüm kongrelerin daha muhteşem, daha coşkulu yapıldığını, Kocasinan’da bu coşkunun daha çok arttığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşları olarak hizmet etmeye devam ettiklerini belirten Büyükkılıç, “El ele, gönül gönle diyerek, her zamankinden daha gayretli bir şekilde hedefe ulaşacağız. Bizlere birlik, beraberlik yakışır, dava aşkı yakışır, ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine sahip çıkmak yakışır” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da hayırlı hizmetler yapma temennisinde bulunarak, sıcak karşılamadan dolayı teşekkür etti. AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ise Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, “Başkanımız, kanserli hastalar için hospis merkezi, Alzheimer için merkezler yaparak, Kayseri’ye, Türkiye’ye hizmetler yapıyor” diye konuştu.

TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, büyük ve güçlü Türkiye yolunda ilerlemeye devam ettiklerini, teşkilatın çok güçlü bir şekilde çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da kongrenin hayırlı olmasını temenni ederek, “Durmak yok, yola devam” dedi.