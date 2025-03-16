Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlere özel projelerinden birisi olan Kayseri Bilişim Akademisi’ni ziyaret ederek, geleceğin bilişim yıldızları ile bir araya geldi.KAYSERİ (İGFA) - ‘Genç dostu’ anlayış ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni dönem projeleri kapsamında gençlere bilişim teknolojileri alanında eğitimler sunarak onların bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Bilişim Akademisi Projesi’ni hayata geçirdi.

Bilişim Akademisi, Erciyes Kültür Merkezi karşısında hizmet veren Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KAYMEK Akademi’de start aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ‘Geleceğin Bilişim Yıldızları’nın gelişimini destekleyerek, teknoloji ve bilişim alanındaki hızlı değişimlere ayak uydurmak, gençlere bu alanda yeni fırsatlar sunmak amacıyla Bilişim Akademisi dersleri başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bilişim Akademisi’ni ziyaret ederek, geleceğin bilişim yıldızları 30 öğrenci ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç’a, Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ile Mücahid Soyak ve daire başkanları da eşlik etti.

Büyükkılıç, gençlere altın nasihatlerde bulunurken, “Sizleri tebrik ediyorum, buraya sınavla, seçilerek geldiniz. Geleceğimizsiniz, dijital dünya ile sadece tüketen, ondan yararlanan olmaktan öte onu kontrol eden, gerektiğinde üreten olacağınıza da inanıyorum. Hocalarımız ve öğrencilerimiz seçkin, belediyemiz öncü, geriye çalışmak ve gayret etmek kalıyor. Sizlere başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Eğitimler, 08.30 ile 16.30 saatleri arasında gerçekleşecek.