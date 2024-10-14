Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, yeni sezona renkli ve enerjik bir açılışla merhaba dedi. Capoeira kültürünün önemli temsilcilerinden ve Axe Capoeira Topluluğu’nun kurucusu Mestre Barro, MEM Sahne’de sanatseverlere keyifli bir gece yaşattı.

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi (MEM), yeni sezona renkli bir programla başladı. Capoeira kültürünün önemli temsilcilerinden ve Axe Capoeira Topluluğu’nun kurucusu Mestre Barro, MEM Sahne’nin sezon açılış konserinde Bursalı sanatseverlerle buluştu. Barro ve Axe Capoeira Topluluğu, dans ve müziğin iç içe geçtiği gösterileriyle izleyicilere büyüleyici bir gösteri sundu. Barro’nın ustalığı ve topluluğun enerjisi, izleyicilerden tam not aldı.

Dans ve müziğin uyumunu en güzel şekilde sahneleyen topluluk, enstrümantal performanslarının yanı sıra etkileyici sahne şovları ve özgün müzikleriyle de göz doldurdu. Capoeira’nın derin ritimlerini ve kültürel zenginliğinin sergilendiği etkinlik izleyenlerden büyük alkış topladı.